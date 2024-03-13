Дошкольникам в Новокуйбышевске напомнили о необходимости соблюдать ПДД

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Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение детского дорожного транспортного травматизма.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями отряда ЮИД «Дорожный дозор» и активистами Движения Первых средней образовательной школы № 7 города Новокуйбышевска организовали для воспитанников детского сада «Звонкие голоса» профилактическую акцию «Правила учи - птицам помоги!». В основе акции - забота о пропитании птиц в холодное время года и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята изготовили кормушки с тематикой безопасности дорожного движения, подготовили световозвращающие сувениры и приняли участие в развлекающих активностях. Особое внимание полицейские обратили на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Дошкольники с удовольствием принимали активное участие в конкурсах, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, повторяли дорожные знаки.

«Безопасные» кормушки не только прокормят птичек, но и напомнят ребятам сада о необходимости соблюдать правила дорожного движения.