"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»

29 марта в рамках проекта "Добрые новости" Союз журналистов СО проведет онлайн-лекторий для тех, кто увлекается фотографией.
Тема лектория - «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство».
Спикеры расскажут об основных правилах съемок в тех или иных жанрах:
- Как сделать удачную спортивную фотографию?
- Какие приемы можно использовать в художественной фотографии?
- Что нужно при съемке живой природы? Как из микро сделать макро?
В качестве наглядности - работы известных фотографов, а также авторские работы наших спикеров.
Подключайтесь в онлайн-режиме! Начало в 15:00!
Спикеры:
- Юрий Стрелец - член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР; руководитель фото-службы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КоммерсантЪ»;
- Наталия Шинкевич - секретарь Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, биолог, педагог, психолог; фотопутешественник;
- Елена Фомина - фотохудожник, член Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР; Фотограф Года BICFP 2022 – обладатель GRAN PRIX.
Вести беседу будет Ирина Лукьянова, главный редактор "Свежей газеты. Культуры", председатель общественного совета федерального проекта "Добрые новости" - модератор лектория.
Ссылка для подключения к онлайн-лекторию, сообщает пресс-служба СОО СЖР.
Фото: пресс-служба СОО СЖР