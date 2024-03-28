"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»

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29 марта в рамках проекта "Добрые новости" Союз журналистов СО проведет онлайн-лекторий для тех, кто увлекается фотографией.

Тема лектория - «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство».



Спикеры расскажут об основных правилах съемок в тех или иных жанрах:

- Как сделать удачную спортивную фотографию?

- Какие приемы можно использовать в художественной фотографии?

- Что нужно при съемке живой природы? Как из микро сделать макро?



В качестве наглядности - работы известных фотографов, а также авторские работы наших спикеров.



Подключайтесь в онлайн-режиме! Начало в 15:00!



Спикеры:

- Юрий Стрелец - член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР; руководитель фото-службы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КоммерсантЪ»;

- Наталия Шинкевич - секретарь Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, биолог, педагог, психолог; фотопутешественник;

- Елена Фомина - фотохудожник, член Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР; Фотограф Года BICFP 2022 – обладатель GRAN PRIX.



Вести беседу будет Ирина Лукьянова, главный редактор "Свежей газеты. Культуры", председатель общественного совета федерального проекта "Добрые новости" - модератор лектория.



Ссылка для подключения к онлайн-лекторию, сообщает пресс-служба СОО СЖР.





Фото: пресс-служба СОО СЖР