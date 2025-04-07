Добровольцы Самарской области готовятся к Всероссийской благотворительной акции «Красная Гвоздика»

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С 10 апреля по 22 июня 2025 года по всей России пройдет Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика», призванная объединить всех жителей страны в деле помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам - участникам боевых действий.

8 апреля 2025 года в 11.00 на базе Добро.Центра «Молоды Душой» Самарской области состоится подготовка волонтерского корпуса и инициативных групп акции на местах.

Организатором акции на территории региона выступает СРМОО «Центр социальных проектов» совместно с Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», при партнерстве СамРО ВОД «Волонтеры Победы» и всех заинтересованных в участии организаций и ведомств.

С 2019 года Акция «Красная Гвоздика» реализуется на территории Самарской области и способствует популяризации патриотических ценностей, развивает взаимопомощь и неравнодушие к судьбам наших соотечественников, которые в настоящее время особенно нуждаются в нашей поддержке. На собранные средства Фонд предоставляет ветеранам современные протезы, высокотехнологичные коляски, слуховые аппараты, лекарства, организовывает лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях России и многое другое.

В акции смогут принять участие все жители Самарской области, приобретая фетровые значки «Красная Гвоздика».

Акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» — это наш шанс выразить ветеранам свою благодарность за мирную жизнь трех поколений. Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам, которые сражались за наше Отечество.

Фото предоставлено СамРО ВОД «Волонтеры Победы»