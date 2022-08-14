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Хочу искренно поблагодарить вас за труд на благо наших земляков.
Дмитрий Азаров поздравил с Днем строителя работников и ветеранов отрасли
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Дмитрий Азаров поздравил с Днем строителя работников и ветеранов отрасли

14 августа 2022 12:28
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Хочу искренно поблагодарить вас за труд на благо наших земляков.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей региональной экономики, дающая мощный синергетический эффект. Новые рабочие места, самые современные стройматериалы и технологии, комфортные условия проживания граждан, привлекательность территорий, – все это результаты работы строительного комплекса региона.

Во все времена наших строителей отличали высокий профессионализм, надежность и качество работы, ответственный подход к делу. Именно это помогает строительной сфере успешно развиваться.

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, перевыполнен план по вводу жилья. С опережением выполняется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Значительных результатов достигаем в решении проблем пострадавших участников долевого строительства. Кроме того, активными темпами идёт благоустройство городов и сёл: в прошлом году благоустроены 163 общественных и 318 дворовых территорий.

Сегодня в связи с введением несправедливых санкций отрасль сталкивается с серьезными проблемами. Однако при поддержке государства самарские строители успешно преодолевают возникающие трудности.

Обеспечение установленного объема ввода жилья, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление квартир льготным категориям, восстановление прав дольщиков и в дальнейшем останутся безусловными приоритетами Правительства области.

Дорогие друзья! Хочу искренно поблагодарить вас за труд на благо наших земляков. Выражаю особую признательность ветеранам строительного комплекса. Ваш бесценный опыт активно используется молодыми специалистами, помогая находить эффективные пути решения текущих задач.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых значимых достижений и успехов в покорении профессиональных высот!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Фото из открытых источников

Теги: Дмитрий Азаров

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