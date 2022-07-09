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Дмитрий Азаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
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Дмитрий Азаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

9 июля 2022 14:24
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В Самарской области, которая отличается многонациональным и многоконфессиональным составом, Курбан-байрам почитается особо.

Уважаемые земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Этот древний праздник, уходящий своими корнями в глубину веков, объединяет верующих, обращая их к истокам и ценностям традиционного ислама. Курбан-байрам пробуждает в мусульманах любовь к ближнему, стремление к справедливости, милосердию и благочестию, искреннее желание соответствовать высоким гуманистическим, нравственным идеалам этой мировой религии.

В Самарской области, которая отличается многонациональным и многоконфессиональным составом, Курбан-байрам почитается особо. Его отмечают представители многих национальностей, что способствует укреплению мира и согласия в обществе, сохранению культурного многообразия, самобытных традиций народов, населяющих наш край.

Между региональным Правительством и мусульманской общиной области установились давние и прочные связи, помогающие укреплять народное единство, создавать условия для этнокультурного развития национальных сообществ, гармонизации отношений между жителями нашей губернии, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.

Все это играет крайне важную роль в решении стоящих перед нами задач, направленных на укрепление Российского государства, повышение устойчивости экономики и уровня благосостояния людей, достойное воспитание подрастающего поколения.Убежден: только вместе мы можем преодолеть все трудности, сделать Россию еще более сильной, независимой, устремленной в будущее державой.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам в эти праздничные для мусульман дни крепкого здоровья, счастья, общей, объединяющей всех нас радости и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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