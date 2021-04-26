Дмитрий Рогозин исключил возможность полетов российских космонавтов только на американских кораблях

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил возможность осуществления полетов российских космонавтов только на американских кораблях, однако допустил перекрестные полеты не на коммерческой основе, передает ТАСС.

"Готовы ли мы отказаться от своего корабля и пересесть на Crew Dragon и Starliner? Я уже ответил: нет. Наш корабль имеет прекрасную статистику надежности и безопасности, умеет летать до МКС, в отличие от конкурентов, всего за рекордные три часа, имеет бытовой отсек для отдыха космонавтов в случае, если придется задержаться на орбите", - написал Рогозин в понедельник на своей странице в Facebook.

По словам Рогозина, в 2023 году стартуют летные испытания "лунного" многоразового пилотируемого корабля "Орел", в связи с чем в чужих услугах госкорпорация не нуждается.

"Да и предложение летать на Starliner выглядит странно. Испытания этого корабля производства Boeing закончились неудачей, в сентябре NASA планирует его снова испытать, но опять же без экипажа. Поэтому фантазировать на тему полетов на этом корабле явно преждевременно", - пояснил Рогозин.

При этом гендиректор госкорпорации допустил перекрестные полеты российских космонавтов на американских кораблях, а американских астронавтов на российских "Союзах".

Возможность осуществления перекрестных полетов Рогозин посчитал полезной с точки зрения технического резервирования и поддержания партнерства в космосе. Глава госкорпорации также подтвердил, что с российской стороны уже определены кандидаты для таких полетов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС