Мимо Солнца пролетит комета-гигант

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В январе 2031 года мимо Солнца пролетит комета C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна.

В новом исследовании ученые из США выяснили, что ее диаметр может достигать 150 км. Это почти в 7 раз больше диаметра Фобоса, спутника Марса. Масса же кометы примерно в 10 раз превышает массу кометы Хейла-Боппа, которая была названа «Большой кометой 1997 года».

Гигантскую комету из Облака Оорта открыли еще в 2014 году. Первоначально ее приняли за карликовую планету, однако затем у тела обнаружили кому и признаки активности, после чего C/2014 UN271 переклассифицировали в комету.

На момент открытия комета Бернардинелли — Бернштейна находилась на расстоянии 4,3 млрд км от Солнца — примерно на уровне орбиты Нептуна. В 2021 году она приблизилась к Солнцу на расстояние 3,1 млрд км, а в момент перигелия будет находиться на уровне орбиты Сатурна, поэтому не представляет опасности для Земли, сообщает Новости Mail.ru.

Фото pixabay.com