Я нашел ошибку
Главные новости:
У ранее судимого жителя Новокуйбышевска изъято более 400 граммов марихуаны
У ранее судимого жителя Новокуйбышевска изъято более 400 граммов марихуаны
Жители Безенчука после развода не могли поделить квартиру
Жители Безенчука после развода не могли поделить квартиру
SpaceX отправила первых туристов в космос
SpaceX отправила первых туристов в космос
Роскомнадзор заблокировал Google Docs и Telegraph в России
Роскомнадзор заблокировал Google Docs и Telegraph в России
X фестиваль юных талантов: стартовал прием заявок
X фестиваль юных талантов: стартовал прием заявок
В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму
В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму
Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год
В рамках Форума работали секции по актуальным вопросам реализации социальной политики и освещения социальной деятельности.
В Самаре прошел Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.43
-0.42
EUR 85.36
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»
18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

SpaceX отправила первых туристов в космос

17 сентября 2021 09:45
66
SpaceX отправила первых туристов в космос

SpaceX запустила первый туристический экипаж на космическом корабле Crew Dragon.

В миссии Inspiration4 участвуют четыре человека:

  • ▪️ Джаред Айзекман, глава компании Shift4 Payments, оплативший поездку
  • ▪️ Хейли Арсено, 29-летняя медсестра, пережившая рак
  • ▪️ Кристофер Семброски, инженер по обработке данных в Lockheed Martin
  • ▪️ Сиан Проктор, геолог и бывший кандидат в астронавты NASA

Экипаж проведет почти три дня на орбите Земли. Они будут находиться на высоте 580 км над землей. Это самый дальний полет человека в космос со времен миссии NASA по ремонту телескопа Хаббл в 2009 году, сообщает iphones.ru.

Специально для этого полета SpaceX установила стеклянный купол там, где обычно находится стыковочная дверь, чтобы у пассажиров Inspiration4 был 360-градусный обзор в космосе.

Миссия также направлена на поддержку детской больницы Сейнт Джуд, расположенной в Мемфисе, штат Теннесси. Она специализируется на лечении детских болезней, в том числе лейкемии и других видов рака.

Айзекман пожертвовал больнице $100 млн и планирует собрать ещё столько же. На данный момент собрано около $30,8 млн. [The Verge]

Теги: космос полет в космос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Рогозин пригласил школьников участвовать в освоении космоса
03 сентября 2021, 12:12
Дмитрий Рогозин пригласил школьников участвовать в освоении космоса
Об этом он рассказал в рамках Просветительского марафона «Новое Знание», который проходит в шести городах нашей страны. Общество
426
Первым стало соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.
18 августа 2021, 14:56
Кабмин Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу
Первым стало соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. В мире
913
За одно место придется заплатить минимум $450 тыс. или 32,9 млн руб.
06 августа 2021, 21:38
Всем желающим: Virgin Galactic начала продавать билеты на полеты в космос
За одно место придется заплатить минимум $450 тыс. или 32,9 млн руб. В мире
1565
В центре внимания
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
405
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
417
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
387
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021  12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
360
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
16 сентября 2021  11:40
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
469
Весь список