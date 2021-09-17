SpaceX отправила первых туристов в космос

SpaceX запустила первый туристический экипаж на космическом корабле Crew Dragon.
В миссии Inspiration4 участвуют четыре человека:
Экипаж проведет почти три дня на орбите Земли. Они будут находиться на высоте 580 км над землей. Это самый дальний полет человека в космос со времен миссии NASA по ремонту телескопа Хаббл в 2009 году, сообщает iphones.ru.
Специально для этого полета SpaceX установила стеклянный купол там, где обычно находится стыковочная дверь, чтобы у пассажиров Inspiration4 был 360-градусный обзор в космосе.
Миссия также направлена на поддержку детской больницы Сейнт Джуд, расположенной в Мемфисе, штат Теннесси. Она специализируется на лечении детских болезней, в том числе лейкемии и других видов рака.
Айзекман пожертвовал больнице $100 млн и планирует собрать ещё столько же. На данный момент собрано около $30,8 млн. [The Verge]