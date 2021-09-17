SpaceX отправила первых туристов в космос

66

SpaceX запустила первый туристический экипаж на космическом корабле Crew Dragon.

В миссии Inspiration4 участвуют четыре человека:

▪️ Джаред Айзекман, глава компании Shift4 Payments, оплативший поездку

▪️ Хейли Арсено, 29-летняя медсестра, пережившая рак

▪️ Кристофер Семброски, инженер по обработке данных в Lockheed Martin

▪️ Сиан Проктор, геолог и бывший кандидат в астронавты NASA

Экипаж проведет почти три дня на орбите Земли. Они будут находиться на высоте 580 км над землей. Это самый дальний полет человека в космос со времен миссии NASA по ремонту телескопа Хаббл в 2009 году, сообщает iphones.ru.

Специально для этого полета SpaceX установила стеклянный купол там, где обычно находится стыковочная дверь, чтобы у пассажиров Inspiration4 был 360-градусный обзор в космосе.

Миссия также направлена на поддержку детской больницы Сейнт Джуд, расположенной в Мемфисе, штат Теннесси. Она специализируется на лечении детских болезней, в том числе лейкемии и других видов рака.