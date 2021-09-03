Дмитрий Рогозин пригласил школьников участвовать в освоении космоса

75

2 сентября генеральный директор ГК по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о прорывах России в освоении космоса на площадке II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», который проходит в шести городах нашей страны. Выступление транслировалось в рамках трека «Наука и технологии» из сочинского Парка науки и искусства «Сириус». Организатором марафона выступает Российское общество «Знание».

Дмитрий Рогозин начал выступление с виртуальной экскурсии, он рассказал, что в космической отрасли работает около 180 тысяч специалистов, и показал самые значимые площадки «Роскосмоса» – космодром Байконур в Казахстане и космодром Восточный в Амурской области, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в Москве, а также строящийся Национальный космический центр (НКЦ), «Ракетно-Космический Центр «Прогресс» в Самаре и другие объекты. Были продемонстрированы лучшие разработки госкорпорации, такие как ракеты «Ангара» и «Протон», а также самые современные, например межконтинентальная ракета шахтного базирования «Сармат».

«Роскосмос занимается не только гражданским и научным космосом, созданием навигационных систем, цифрового телевидения. Наша главная задача, из которой выросла космонавтика, – это оборона и безопасность страны. Сейчас мы работаем над уникальной машиной «Сармат». Мы ожидаем начала летно-космических испытаний по завершении наземных. Эта ракета станет основой российской ядерно-космической гарантии безопасности нашей страны и лет 30–40 как минимум будет защищать нас. Она имеет уникальную дальность, скорость подъема, преодолевает практически любую систему ракетной обороны», – рассказал Дмитрий Рогозин.

Помимо защиты Родины, важнейшей задачей «Роскосмоса» является освоение космического пространства. В рамках этой масштабной разноплановой работы недавно запущен необычный проект «Вызов» – совместный для «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. В рамках этого проекта будет снят первый в истории художественный фильм на орбите Международной космической станции, главную роль в нем исполнит актриса Юлия Пересильд. Проект является экспериментом, который позволит оценить, можно ли за очень короткий период времени подготовить для безопасного полета в космос и решения определенных задач обычного человека. До этого в космос отправлялись люди, только прошедшие длительную специальную подготовку в течение нескольких лет.

«Поскольку мы стоим на пороге полетов в космос к Луне, Марсу, нам понадобятся не только пилоты, но и специалисты самых разных профессий – ученые, астрономы, физики, химики, биологи, врачи. А так как не будет постоянной поддержки со стороны Земли, эти люди должны находиться на борту, причем необходимость в них может возникнуть неожиданно, – пояснил Дмитрий Рогозин. – Также задачи этого проекта – показать, что космос является крайне рискованным, опасным делом. И познакомить с людьми, которые у нас работают, – специалистами центров подготовки и управления полетами, нашими космонавтами и многими другими. Мы хотим рассказать обо всем этом с помощью кино, в том числе документального. А для Первого канала это очень эффектное мероприятие, так как никто еще не снимал художественные фильмы в космосе».

Участники встречи узнали и о нескольких стратегически значимых проектах по запуску космических аппаратов на другие планеты, в частности на Луну. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Россия вновь начинает лунную программу спустя 45 лет после ее завершения в СССР. Сейчас «Роскосмос» заканчивает работу по проведению наземных испытаний нового аппарата «Луна-25» и в мае 2022 года отправит его на Южный полюс Луны. Идет работа и по сбору других лунных аппаратов – это аппарат «Луна-26», который будет проводить съемки с низкой окололунной орбиты, а также более тяжелый и сложный аппарат «Луна-27» для изучения реголита и водяного льда на Южном полюсе.

На следующий год запланирована еще одна важнейшая миссия совместно с европейскими коллегами – ExoMars-2022, в сентябре европейский марсоход будет спущен на поверхность Марса российским десантным модулем «Казачок» с использованием ракеты российского производства. Проект направлен на поиск признаков жизни в космосе.

Дмитрий Рогозин отметил, что в проектах «Роскосмоса», связанных с освоением планет Солнечной системы, участвует много молодых специалистов, в том числе инженеры-конструкторы, руководители, и пригласил школьников в будущем стать сотрудниками госкорпорации, чтобы присоединиться к этой работе.

«Приходите обязательно, если окончите высшее учебное заведение, которое дает возможность работать в системе «Роскосмоса». Гарантирую, что вы примете участие в интереснейшей работе, вы примете участие в переходе мировой космонавтики от близкой околоземной орбиты, где наши корабли защищены магнитным полем, к новым экспедициям на Марс, Венеру. Человечество не остановить, люди всегда будут рваться в космос и искать там признаки жизни», – сказал Дмитрий Рогозин.