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Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты Самарской области, во время которого обсуждались вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции, семьям военнослужащих, организации общественного контроля, а также подготовку и проведение выборов Президента России в марте текущего года.

«Общественная палата стала важнейшим институтом развития общества в нашем регионе. Вне всякого сомнения, она является надежным партнером по социально-экономическому развитию губернии, в вопросах взаимодействия с обществом, улучшения жизни земляков, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я очень рад, что Общественная палата стала центром притяжения всех общественных сил. В этом есть заслуга всех членов Общественной палаты и ее руководителя Виктора Александровича Сойфера».

В Общественной палате сходятся каналы социальной коммуникации с огромным количеством объединений граждан, общественных организаций, НКО, выражающих потребности и интересы разных социальных групп. «Все вы – представители жителей Самарской области. Я искренне благодарю вас за работу. Многое удалось сделать сообща в различных сферах, в разработке стратегических задач развития региона и в организации общественного контроля за исполнением этих задач. Трудно переоценить работу Общественной палаты на подготовительном этапе проведения выборов Президента страны. Здесь следует сказать о том, как члены Общественной палаты объясняют людям важность этого политического события, личного участия каждого гражданина в формировании будущего страны», – подчеркнул губернатор. Напомним, в регионе создан институт общественного наблюдения за выборами. И его работа получила самую высокую оценку на федеральном уровне.

Председатель комиссии по образованию, науке и молодежной политике Вадим Чумак отметил, что в прошлом Общественная палата Самарской области отметила свое 15-летие. С момента создания она всегда находится в гуще всех событий общественно-политической жизни региона. Под контролем общественности находятся все значимые для граждан вопросы, в том числе работа ЖКХ, благоустройство территорий, здравоохранение, образование, социальная поддержка людей.

В регионе созданы благоприятные условия для плодотворной гражданской активности. В частности, растет число некоммерческих организаций. На сегодняшний день их число уже приближается 4,5 тысячам. Таким образом несколько лет подряд Самарская область входит в первую десятку регионов России по уровню развития НКО. Этот сектор активно развивается благодаря грантовой поддержке – как федеральной, так и региональной.

«По числу поданных заявок на конкурс Фонда Президентских грантов Самарская область входит в ТОП-10, а по числу победителей – в ТОП-5 регионов России. В прошлом году наш регион вышел на третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу победителей – это 134 проекта, общий объем привлеченных денежных средств составил 222 миллиона рублей, – подчеркнул Вадим Чумак. – По результатам конкурса Президентского фонда культурных инициатив Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей. Поддержку получили 46 проектов».

Кроме того, на протяжении последних пяти лет регион занимает первое место во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Только в прошлом году на поддержку и развитие добровольчества и волонтерства, реализацию социально значимых проектов были выделены федеральные субсидии в размере 10,5 млн рублей.

«Результаты работы НКО позволили решить много вопросов в сфере социального обслуживания, поддержке и защите населения, а также патриотического воспитания молодежи, развития культуры и спорта», – отметил Вадим Чумак.

Общественная палата, объединяя буквально всех жителей Самарской области, совместно с другими общественными организациями активно помогает участникам специальной военной операции, а также членам семей военнослужащих. «Участие институтов гражданского общества в оказании помощи и поддержки военнослужащим, участникам специальной военной операции и членам их семей – это дань уважения и благодарности героям, тем, кто находится на передовой и тем, кто погиб, выполняя воинский долг», – считает Вадим Чумак.

Для успешного выполнения боевых задач, поставленных Президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, защитникам Отчества были отправлены несколько десятков гуманитарных конвоев. В зону СВО дополнительно были переданы автомобили разного назначения и запасные части к ним, квадрокоптеры, тепловизоры, печи, маскировочные сети, окопные свечи, амуниция, одежда, продукты питания, средства гигиены и многое другое.

Выстроена плодотворное сотрудничество с региональным отделением государственного фонда «Защитники Отечества». «За время своей работы сотрудники фонда отработали более 11 тысяч обращений, разрешено 9,5 тысяч самых сложных жизненных ситуаций, организовано более 300 мероприятий с участием ветеранов специальной военной операции и членов их семей», – отметила член межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Самарской области по патриотическим проектам, поддержке участников и ветеранов боевых действий и членов их семей Наталья Полянскова. Оперативный сбор информации о мерах поддержки, в которых нуждается семья военнослужащего, обеспечивается с помощью информационной системы «Социальный паспорт семьи». А благодаря программе «Возвращение», рекомендованной для тиражирования по всей стране, помогает в прохождении лечения, реабилитации, отдыха, а также в оформлении льгот, трудоустройстве и многом другом.

«Забота, помощь, поддержка, внимание, уважение, справедливость – главные наши ценности, которые идут от сердца каждого человека, от сердца нашей большой Самарской области», – отметила Наталья Полянскова. Она передала Дмитрию Азарову и Виктору Сойферу экземпляры книги, изданной Захаром Прилепиным совместно с госфондом «Защитники Отечества», «Жизнь за други своя», в которой собраны реальные истории и рассказы участников специальной военной операции, в том числе жителей Самарской области.

«Крайне важно, чтобы такие книги были в школах и библиотеках региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он отметил вклад земляков в помощь российским Вооруженным силам и поблагодарил всех общественников за эту работу. «Сегодня очень много инициативных групп в городах и районах, которые собирают и отправляют гуманитарные грузы. Давайте вместе с членами Общественной палаты попытаемся сосчитать сколько всего было отправлено, чтобы это вошло в историю для наших потомков», – предложил губернатор.

Одним из значимых направлений работы Общественной палаты Самарской области стал общественный контроль за реализацией государственных и региональных программ, в том числе национальных проектов. В течении прошлого года проходили регулярные выезды на объекты строительства и капитального ремонта. По итогам мониторинга давались рекомендации по исправлению недостатков. Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю и общественной экспертизе Галина Гусарова рассказала, что чаще всего во внимание попадают объекты здравоохранения, образования, дороги и общественные пространства. Контроль продолжится и в этом году.

В конце августа прошлого года Самара приняла форум Приволжского федерального округа «Сообщество». Инициатором его проведения выступила Общественная палата России. Участием в нем приняло более 3 тысяч человек активных жителей нашего региона, а также соседних субъектов страны. «Состоялось 36 мероприятий деловой программы, 17 специальных событий. По результативности, предложенным проектам и инициативам, многие из которых вошли в федеральные программы, например, «Земский работник культуры», наш форум признан самым лучшим среди подобных мероприятий», – отметил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по развитию гражданского общества, культуре, благотворительности и информационной политике Павел Покровский.

При Общественной палате региона создан штаб по независимому наблюдению за выборами Президента Российской Федерации. Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК Виктор Полянский отметил, что сейчас продолжается подготовка и обучение специалистов, которые будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках. Таким образом будет обеспечена прозрачность и легитимность выборов главы государства.

«Важно не снижать активность в период подготовки и проведения выборов Президента. Это самое главное общественно-политическое событие страны. К России прикованы взоры наших друзей и недругов. Мы с вами очень хорошо понимаем, что каждый избиратель, который пришел на участок, сделал свободный выбор, точно отдал свой голос за Россию, за ее будущее. А благодаря общественному наблюдению, я уверен, мы сможем вместе с вами обеспечить легитимность и прозрачность выборов», – отметил Дмитрий Азаров.

Председатель Общественной палаты Самара Габибулла Хасаев во время заседания представил опыт работы и взаимодействия организации с институтами гражданского общества и администрацией города.

Результаты работы представила и председатель Общественной палаты Красноярского района Ольга Горнодуб. Дмитрий Азаров поблагодарил ее за активную работу и отметил, что в муниципальном образовании есть достаточно много садоводческих и дачных товариществ и важно, чтобы в решении возникающих вопросов содействие оказывала Общественная палата.

Подводя итоги заседания, губернатор отметил, что Общественной палатой региона проведена огромная работа. «Все больше людей обращается к членам Общественной палаты, инициативы самой Общественной палаты поддерживаются не только органами власти, но и земляками, а значит они востребованы», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова