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В четверг, 12 ноября, Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню профсоюзов Самарской области. В нем приняли участие лидеры профсоюзных организаций, представители крупных предприятий, главы муниципальных образований и министерств регионального Правительства.

Губернатор, открывая совещание, поздравил всех с отмечающимся сегодня праздником. «Для профсоюзов человек труда – всегда самый главный. А вы – душа и основной двигатель развития профсоюзов. Ваши энергия, опыт и ответственность – залог эффективности профсоюзных организаций. Работать на благо людей – достойная и благородная миссия. Всех вас сердечно благодарю за заботу о человеке, за ваше служение и призвание», — отметил Глава региона, обратившись к лидерам профсоюзного движения.

Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) объединяет 2,5 тысячи первичных профсоюзных организаций, более 500 тысяч работников из различных отраслей. Деятельность организации направлена на отстаивание интересов людей труда, защиту в сфере социально-трудовых отношений, производственных, профессиональных, экономических, социальных прав. Профсоюзы контролируют соблюдение трудового законодательства, прав членов профсоюзов и всего работающего населения по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. В организациях, входящих в состав ФПСО, достигнут 97% уровень заключения коллективных договоров. Это значит, что для работников установлены дополнительные гарантии условий трудовой и социальной защиты, обучения, повышения заработной платы.

«Профсоюзы Самарской области входят в число самых многочисленных и успешных. В своей работе они сохраняют существующие традиции и вносят многого современного. Это отмечается нами. В деятельности самарских профсоюзов мы видим серьезную поддержку Губернатора региона», — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Владислав Трубников.

Как отметили лидеры профсоюзного движения, сегодня одна из ключевых задач профсоюзов — работа по предотвращению распространения короновирусной инфекции на предприятиях и в организациях, защита здоровья трудовых коллективов губернии.

Как рассказал Председатель ФПСО Дмитрий Колесников, с марта 2020 года в Федерации профсоюзов действует оперативный штаб, открыта профсоюзная «горячая линия», ведется информационная и разъяснительная работа, оказывается консультационная и правовая помощь. «Под особый контроль взята работа с членами профсоюзов, попадающими в группу риска — с людьми старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания», — сказал Дмитрий Колесников.

По словам руководителя Федерация профсоюзов Самарской области, на крупнейших предприятиях региона созданы штабы по противодействию COVID – 19, применяются постоянные меры для профилактики коронавирусной инфекции, усилен контроль за качеством проведения медицинских осмотров сотрудников. В рамках договора ФПСО с одной из медицинских лабораторией на постоянной основе проводится тестирование на COVID-19 работников, состоящих в ФПСО.

«Всегда в центре внимания профсоюзов – забота о здоровье и жизни людей, ничего важнее этого нет. И сегодня все профсоюзы концентрируют на этом свое внимание», — отметил Глава региона.

Важнейшее условие обеспечения сохранности и защиты здоровья трудовых коллективов – вакцинация от COVID – 19. Она проводится как в поликлиниках, относящихся к предприятиям, так и с приглашением медицинских работников непосредственно в организации.

Председатель первичной профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманова сообщил, что на базе медсанчасти ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Тольяттиазот» организованы прививочные пункты. Благодаря этому на предприятиях доля вакцинированных достигла 86%. «Кроме работников предприятий на вакцинацию приходят их родственники, а также ветераны отрасли», — сказал Туманов.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ПАО «Роснефть» Сергей Чуйков проинформировал, что за счет комплекса мероприятий и ответственного подхода сотрудников уровень коллективного иммунитета на предприятии достиг 94%.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость всесторонней защиты и поддержки медицинских работников. Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения объединяет 126 первичных профсоюзных организаций и представляет интересы 55000 человек (61% от работающих в отрасли). Профсоюзом проводится контроль за режимом труда и отдыха медработников, своевременной выплатой заработной платы, оказание дополнительных мер поддержки.

«Очень важно сейчас сберечь наших врачей. Помочь им пройти этот непростой период, чтобы они продолжали бороться с пандемией, оберегая здоровье и жизни наших земляков. Поэтому мои особые слова благодарности и признательности медикам и профсоюзу работников здравоохранения», — сказал Губернатор.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников отметил работу, которая ведется в Самарской области по поддержке сферы медицины и ее работников. «Блестяще работает самарский профсоюз работников здравоохранения. И я специально приехал в Самару для изучения этого опыта. Знаю, что Вы, Дмитрий Игоревич, всемерно поддерживает сферу медицины, сотрудников отрасли».

Представители профсоюзного движения отметили важность дальнейшей совместной работы по борьбе с COVID – 19. «Мы живем в условиях необходимости дополнительной заботы и ответственности по сохранению здоровья работников, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Но все вместе мы должны справиться со всем этим с минимальными потерями – кадровыми, производственными, экономическими, социальными», — считает Председатель ФПСО Дмитрий Колесников.

«В наше непростое время, когда главной угрозой для нашего общества остается коронавирусная инфекция, как никогда важны солидарность и единение. Только вместе, работая в одной команде, мы сможем победить COVID-19 и вернуться к привычной нам жизни», — подчеркнул Дмитрий Азаров.