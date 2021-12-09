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Дмитрий Азаров заявил, что готов уволить пару чиновников, если проблемы с бродячими собаками не будут решены

9 декабря 2021 13:38
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Дмитрий Азаров заявил, что готов уволить пару чиновников, если проблемы с бродячими собаками не будут решены

В среду, 8 декабря, житель Самары обратился в кол-центр программы «Главная тема» с проблемой бездомных животных.

Мужчина оставил сообщение, в котором пожаловался на большое количество собак на улицах города и попросил уволить некоторых ответственных чиновников, правда фамилии их не назвал. Самарец отметил, что уже обращался к городским властям, но ответа не последовало. Дмитрий Азаров рассказал, что в свое время, когда он был главой Самары, существовала такая проблема, но с ней удалось справиться.

«Разделяю такой критический настрой. Когда избрался главой города, собак было столько, что страшно пройти. Но мы быстро справились с этой проблемой. Сейчас изменилось законодательство. На это кивают чиновники. Но хватит кивать, надо действовать», - подчеркнул глава региона.

Деньги на решение проблемы бездомных собак выделяются муниципалитетам. Губернатор отметил, что время от времени получает сообщение о том, как чипированные и стерилизованные собаки вдруг рожают щенят, сообщает ГТРК Самара.

«Значит деньги просто украли, раз операция не была проведена. И здесь поле для работы правоохранительных структур», -  отметил Дмитрий Азаров

Губернатор рассказал о создании специального штаба, который займется решением этого вопроса. А заодно выяснит фамилии чиновников, которые не выполняют работу качественно. В состав межведомственной структуры войдут представители департамента ветеринарии Самарской области, районов и городов 63 региона. Возглавит штаб заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Теги: Дмитрий Азаров

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