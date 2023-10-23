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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Самарской области Алексея Ивановича Родионова

23 октября 2023 13:41
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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Самарской области Алексея Ивановича Родионова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Самарской области Алексея Ивановича Родионова.  Соответствующая телеграмма направлена родным и близким.  

Глава региона отметил, что всю свою сознательную жизнь Алексей Иванович Родионов посвятил развитию нашего региона и служению обществу. Под его руководством в регионе велось масштабное строительство, прокладывались тоннели первой очереди метрополитена. "Присущие ему профессионализм, ответственность, управленческий талант, требовательность к себе и подчиненным, исключительная порядочность позволили добиться значительных результатов и внести неоценимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, строительной индустрии и транспортной отрасли Самарской области", - отметил руководитель региона.

О заслугах Алексея Ивановича свидетельствуют многочисленные награды и звания. Он был награжден медалью "Ветеран труда", орденом Дружбы, получил Благодарность Президента Российской Федерации, был удостоен звания "Почетный гражданин Самарской области", знака "За труд во благо земли Самарской", знака отличия "За заслуги перед Самарской областью".

Алексей Иванович Родионов многое сделал как общественник для решения важных для жителей региона вопросов, для патриотического воспитания молодежи. Являлся членом Совета почетных граждан и ветеранов Самарской области при Губернаторе Самарской области, а также одним из самых активных участников Клуба почетных граждан Самарской области.

"Какую бы должность он ни занимал, в основе его работы всегда стояла забота о людях, - подчеркнул губернатор. - Его жизнь, советы и опыт, которые он с большим желанием передавал подрастающему поколению, и впредь будут служить ориентиром для всех нас".  

 

Теги: Дмитрий Азаров

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