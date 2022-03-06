Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области

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В субботу, 5 марта, Дмитрий Азаров провел заседание Совета ветеранских организаций при Губернаторе Самарской области. В очном режиме и по ВКС в нем приняли участие руководители и активисты различных ветеранских объединений, советов ветеранов, общественных союзов, представляющие все муниципальные образования региона. Вместе с Главой региона лидеры ветеранского движения, объединяющего более 400 тысяч человек, обсудили вопросы текущей политической обстановки вокруг Российской Федерации и то, как вместе справиться с вызовами, с которыми сегодня столкнулись страна и Самарская область.

Начиная встречу с лидерами ветеранского движения, Дмитрий Азаров проинформировал о принятых Губернской думой поправках в бюджет Самарской области, который сохраняет социальную направленность и включает значительные средства на здравоохранение, образование, благоустройство, строительство объектов инфраструктуры. «Говорю вам это для того, что вы были уверены в том, что мы не откажемся от намеченных планов и везде достигнем результатов. Сегодня есть те, кто встревожен, и я их по-человечески понимаю. Мы готовы к тому, чтобы обеспечить выполнение всех публичных обязательств и социальных выплат. Предыдущие 3 года нашей работы позволяют нам сегодня чувствовать уверенность. А благодаря вашим усилиям сегодня происходит консолидация нашего общества», — подчеркнул Глава региона.

Губернатор отдельно поблагодарил Героя России, генерала армии, руководителя «Союза генералов Самары» Александра Баранова, который выступил с инициативой объединения всех патриотических сил в поддержку Донбасса и решений Президента Владимира Путина.

«Владимир Владимирович Путин, Верховный Главнокомандующий, принял непростое решение. И это решение абсолютно правильное. И наша поддержка – это залог его успешной работы. В этой поддержке – наша сила. И мы обязаны объяснять это людям. Любая защита Отечества имеет потери, жертвы и разрушения, без которых никогда не обходится. Наша задача – перетерпеть, добиться того, что мы считаем необходимым, и поддерживать руководство страны», — сказал Александр Баранов.

Инициатива руководителя «Союза генералов Самары» получила самый живой отклик у общественности региона. Активистами и лидерами общественного мнения было подготовлено обращение в поддержку Президента России, которое подписали более 550 общественных и некоммерческих организаций области.

«Де-факто Украина перестала быть суверенным государством, превратившись в антироссийских проект. Невозможно было на это смотреть, как и на ту боль и трагедию, которые творились на территории ЛНР и ДНР. Восемь лет, по словам самих жителей Донбасса, там против людей идет война. Сегодня перед нашим Отечеством возникла угроза нацизма. Ни одному из нас невозможно было представить, что шествия неонацистов охватит соседнее государство – Украину, — заявил Дмитрий Азаров, — Шествия нацистов проходят по стране при поддержке киевского режима. Разве это не предательство нашей общей истории борьбы с фашизмом и нацизмом? Уверен, что в этой ситуации задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, будут решены».

Виктор Воропаев, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», рассказал, что все местные отделения союза единогласно поддержали Президента страны: «Мы обзванивали по области наши отделения, узнавали мнение. Все поддерживают Президента. Те задачи, которые им поставлены, должны быть выполнены».

Глава региона и лидеры ветеранских организаций особо отметили важность патриотического воспитания молодежи в условиях мощнейшей информационной кампании, направленной против России.

«Сегодня мы видим, какие попытки предпринимаются, чтобы манипулировать общественным сознанием. Западные страны пытаются воспитать наших детей так, чтобы лишить их духовного стержня. А когда нет внутренней убежденности, духовных основ, то такого человека можно за 10 минут переубедить в чем угодно. Главное — выбить стержень, который дает любовь к родине, веру и традиции. И на Украине им это удалось. Наш святой долг, чтоб это не повторилось в нашей стране», —подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов поддержал позицию Главы региона и подробно рассказал о той деятельности, которую ведет возглавляемое им объединение, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи. Он особо обозначил необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников. «Это позволит предотвратить распространение чужой идеологии и искажение исторической правды. Уверен, что благодаря Вам, Дмитрий Игоревич, система патриотического воспитания молодежи Самарской области еще больше повысит свою эффективность. Надеюсь, в это сложное время ветеранское движение будет развиваться в одном русле с теми задачами, которые решают органы власти на пользу нашей любимой Самарской области и России. И сегодня мы поддерживаем решения Президента Владимира Владимировича Путина, которые были приняты для обеспечения безопасности нашей Родины», — сказал Николай Хохлунов.

Андрей Мастерков, председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», согласился, что сейчас крайне важно усилить работу с молодежью: «И для нейтрализации враждебного контента в социальных сетях эту работу надо вести в понятном для школьников и студентов форме».

Сергей Ященко, председатель Тольяттинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, поднял проблему тиражирования недостоверной информации, которая получает быстрое распространение в Интернете и социальных сетях: «Сегодня отличить, что достоверно, а что нет, могут далеко не все. Призываем Роскомнадзор активно противостоять этому».

«Абсолютно согласен, что идет информационная война. Мы должны сделать все, чтобы и здесь победить. Отдельно Государственной Думой было принято решение, ужесточающее наказание за тиражирование фейков. Согласен с вами, что и у территориального управления Роскомндзора должна быть более активная позиция», — заявил Дмитрий Азаров. Глава региона тут же связался с руководителем Управления Роскомнадзора по Самарской области Натальей Михайловой и обозначил ей позицию ветеранского сообщества о необходимости более активной защиты интересов государства и граждан.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин отметил, что сегодня Россия, уже переживавшая в своей истории непростые периоды, столкнулась с очередной непростой проверкой: «Сегодня надо мобилизоваться вокруг руководителя региона и руководителя государства. Только благодаря объединению мы справимся с тем злом, с которым боремся».

Владимир Ячменев, председатель общественной организации «Ветераны Пограничники Самарской области», также выразил мнение о важности объединения общества: «Когда Отечество в опасности, то все внутренние, кухонные разборки должны уйти на задний план. Мы должны объединиться и одним кулаком победить нашего противника – национализм на Украине».

Ветераны Вооруженных сил, участники боевых действий обозначили, что народная поддержка решений Президента страны по защите интересов Российской Федерации важна непосредственно и для тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции на Украине. «Каждый солдат хочет знать, что он нужен. Спасибо нашим солдатам, офицерам и генералам, которые выполняют свой долг и защищают нашу Великую Россию», — сказал Герой России Игорь Станкевич.

Как было отмечено на заседании, объединило жителей Самарской области и искреннее желание помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. И самое активное участие в помощи людям, которые вынужденно покинули свои дома, принимают ветеранское движение региона.

Также лидеры ветеранских организаций выступали с рядом инициатив и предложений, направленных на дальнейшее поддержку движения, патриотическое воспитание молодежи, сохранение истории самарского края. Дмитрий Азаров отметил, что все предложения будут обязательно рассмотрены.

Губернатор, завершая заседание Совета, поблагодарил многочисленное ветеранское движение за единение во благо региона и страны: «Хочу вас поблагодарить за поддержку и консолидацию, которые вы непросто демонстрируете, но способствуете тому, чтобы это единение было во всем обществе. Ваши жизненные принципы, опыт, мужество, стойкость, любовь к Родине, конечно, востребованы во все периоды. Но сейчас, в это непростое для страны время, они востребованы как никогда».