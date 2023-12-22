Дмитрий Азаров встретился с активистами Союза генералов Самары

136

В пятницу, 22 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в годовом общем собрании Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары». Она объединяет в своих рядах по-настоящему героических, имеющих огромный жизненный и профессиональный опыт людей, для которых понятия Отчизна, честь и доблесть превыше всего.

«Огромное уважение я испытываю к каждому присутствующему в зале. Очень рад тому, что «Союз генералов Самары» сегодня – это честь, совесть, достоинство и мужество. Организация вносит значительный вклад в подготовку защитников Отечества, военно-патриотическое воспитание, укрепление нашей обороноспособности и промышленной мощи. На вас равняются, к вашему слову прислушиваются, ваш авторитет беспрекословен, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к общественникам. – Я горд тем, что десять лет назад ко мне обратилась инициативная группа – Александр Иванович Баранов, Анатолий Ипатович Сергеев, Александр Александрович Журавлев – с идей создания Союза генералов. Для меня большая честь, что смог оказать на начальном этапе помощь в создании организации «Союз генералов Самары», которая так называется и по сей день, хотя она объединяет генералов всей Самарской области».

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня во время проведения специальной военной операции объединение людей с колоссальным опытом, которые всю свою жизнь без остатка посвятили служению Отчизне, создает условия, когда Самарская область чувствует консолидацию и единство. «Потому что есть на кого равняться. Та консолидация, которая происходит вокруг нашего национального лидера, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, создает победный дух, формирует его. Но без вашей работы, ежедневной огромной общественной деятельности, это было бы вряд ли возможным. Я вас искренне благодарю за участие в подготовке бойцов – и мобилизованных наших земляков, которые с честью и достоинством с оружием в руках защищают наш суверенитет, противостоят тому же злу, которому противостояли деды и прадеды», – отметил вклад членов общественной организации руководитель области.

Глава региона добавил, что никто не мог представить, что на земле, политой кровью наших предков, сражавшихся против нацизма, эта идея могла прорасти вновь. На фашистской, нацистской идеологии было воспитано целое поколение людей. «Мы противостоим колоссальному злу. Ни одна идеология не нанесла такого урона человечеству, как нацизм. Россия, как и во все времена, защищая весь мир на самом деле, и многие, поверьте, люди из разных стран, в том числе проживающие в странах, которые ведут недружественную политику в отношении нашего государства, понимают, какому злу мы противостоим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В качестве подтверждения своих слов он привел в пример международный антифашистский фестиваль, который впервые в новейшей истории прошел в этом году в Самарской области. «Выразить свою солидарность с Россией, курсом Президента приехали люди из разных стран, в том числе из дружественных, а также представители Великобритании, Франции, Испании, Италии, США, Никарагуа и других, чтобы заявить свою позицию людей доброй воли, чтобы попытаться объяснить, какому злу Россия противостоит, – напомнил губернатор. – Кстати, этот фестиваль, который мы открыли 1 мая здесь, на главной площади нашей области, мог, к сожалению, стать днем трагическим. Только благодаря сотрудникам органов правопорядка, в первую очередь Федеральной службы безопасности, удалось не допустить, предотвратить террористический акт, который враги планировали провести в день открытия фестиваля. Рассказать мы смогли об этом спустя только несколько недель, после того как успешно завершился наш фестиваль, который стал очень резонансным событием не только для нашей страны, а для всего мира. Ведущие западные издания несколько дней и даже спустя месяцы вновь к нему возвращались, потому что не ожидали, они же мечтали о том, чтобы Россия была в изоляции, а российская культура была отменена. Слава Богу, во всем мире есть люди и их много, которые понимают, какому злу наша страна противостоит».

И эта работа по разъяснению ситуации текущего момента, считает Дмитрий Азаров, крайне важна. Ведь не все понимают ту реально нависшую угрозу над страной, которую удалось предотвратить благодаря решительным действиям Верховного главнокомандующего. «Стали люди забывать, а мы вновь их возвращаем к героическим страницам истории нашей страны, в первую очередь времен Великой Отечественной войны. Мы в каждой библиотеке – школьной, городской, поселковой – создали специальные стеллажи и назвали этот проект «Сила в правде», куда человек и юного возраста, и старшего поколения мог бы прийти и вспомнить о героических страницах истории нашей страны, в первую очередь о героях Великой Отечественной войны, и почитать литературу о сегодняшнем дне. Это позволяет показать, как формировалась националистическая идеология в сопредельном государстве, кто воздействовал на страну из вне и привел к тому, что Украина де-факто потеряла свой суверенитет, стала всего лишь инструментом антироссии в руках наших недругов – безответственных руководителей, которые сеют раздор и войны по всему миру», – отметил руководитель области.

Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей малой и большой Родине. «Я искренне вас благодарю и хочу выразить надежду, что ваша работа продолжится, – обратился Дмитрий Азаров к членам «Союза генералов Самары». – Спасибо, что ваши советы, опыт сегодня служат Отечеству. Бесценный опыт подготовки бойцов передаете, подсказываете нам, как правильно организовать эту подготовку. Вместе мы определяем, какие виды помощи Вооруженным Силам необходимы – и гуманитарной, и специальных, и технических средств. Все это мы делаем сообща, организовывая эту работу по всей Самарской области. В Самарской области много неравнодушных людей. Сотни тысяч людей включились в сбор помощи, изготовление окопных свечей, печек, вязание маскировочных сетей, изготовление продуктовых наборов для того, чтобы в полевых условиях можно было использовать максимально быстро. Люди во многом ориентируются на вас, и как прежде надеются на вас как на своих защитников».

Дмитрий Азаров подчеркнул: консолидация в обществе крайне важное, решающее значение имеет для победы России. «Люди сплотились вокруг нашего национального лидера, нашего Президента страны. С каким воодушевлением в обществе было воспринято решение Владимира Владимировича Путина принять участие в выборах Президента, вы об этом прекрасно знаете. И я надеюсь, что в период проведения выборов Президента в нашей Самарской области, Союз генералов себя проявит и вновь попытается дойти до каждого, не только до ветеранов, военнослужащих, но и до всех категорий общества, до всех людей с объяснением, как же важно сегодня продолжить курс развития страны», – обратился Дмитрий Азаров к общественным деятелям.

Буквально вчера Президент страны дал поручение подготовить документы по продлению действия нацпроектов до 2036 года. «Владимир Владимирович смотрит на годы вперед. И вот эта уверенность в продолжении позитивных преобразований, которые происходят во всей стране, она тоже формирует победный дух в обществе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области благодаря нацпроектам, прямой поддержке Президента страны Владимира Путина уже многое удалось сделать. За последние годы построены сотни новых социально значимых объектов. «Это новые школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, доступные для всех, дома культуры, школы искусств, благоустройство, обустройство родной земли, – отметил губернатор. – Нам еще больше сделать предстоит. Вчера Владимир Владимирович Путин об этом сказал. И его решение продолжить эту работу по опережающему развитию нашего государства, обустройству России, она вселяет в нас уверенность в то, что враг будет разбит, а Победа будет за нами».

В завершении встречи Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил «Союз генералов Самары» за их неустанную работу и неоценимый вклад в патриотическую работу, а также вручил региональные награды за масштабную общественную деятельность.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области