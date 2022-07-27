Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам

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В среду, 27 июля, на площади Славы в областной столице состоялась церемония награждения личного состава ГУ МЧС России по Самарской области государственными наградами Российской Федерации. За мужество и отвагу, проявленные при тушении крупных лесных пожаров в Тольятти и Борском районе в 2021 году, губернатор Дмитрий Азаров вручил сотрудникам МЧС Ордена Мужества и медаль "За отвагу на пожаре".

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников МЧС от себя лично и от имени жителей Самарской области.

«Какая бы не случилась чрезвычайная ситуация, вы всегда придете на помощь. Вы доблестно, самоотверженно несете службу, защищая нашу родную землю, всех ее жителей от техногенных и природных катастроф. Вы рядом, когда бушует стихия, когда люди нуждаются в помощи», - подчеркнул он.

Глава региона напомнил о том, как в прошлом году, в период аномальной жары и природных пожаров, которые бушевали на территории Самарской области, сотрудники МЧС доблестно несли службу, защищая города и села, проявляя храбрость, мужество и самоотверженность.

Так, например, в Тольятти слаженные действия личного состава позволили защитить город во время крупного пожара и не допустить распространение огня на жилой сектор и промышленные предприятия.

Серьезным испытанием на прочном для работников службы стала борьба с пожаром в Борском районе.

«Конечно, всем памятен пожар в Бузулукском бору, когда только благодаря вашему мужеству и самоотверженности удалось избежать человеческих жертв. Вы помогаете людям на земле, на воде, противостоите стихии и бедствиям. Я уверен, что те традиции, которые заложены в региональном подразделении ветеранами службы, с честью продолжают нынешние бойцы и офицеры. Мы и дальше вместе будем стоять на защите интересов нашего государства, Самарской области и всех граждан, проживающих на нашей родной земле», - подчеркнул губернатор.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко поблагодарил личный состав за выполнение стоящих перед ним задач, за проявленное мужество и героизм в тушении лесных пожаров в Тольятти и на территории Бузулукского бора.

«Я рад, что личный состав отмечен такими высокими государственными наградами. Люди тогда сделали просто невозможное, остановив движение пожаров на населенные пункты», - подчеркнул Олег Бойко.

Среди награжденных Орденом Мужества - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Самарской области Александр Максимов. Он работает в пожарной охране 20 лет, пошел по стопам родителей. В 2021 году Максимов принимал участие в борьбе с пожаром в Бузулукском бору, в одном из самых сложных в прошлом году.

«Из-за сильного шквалистого ветра была очень большая угроза распространения пожаров на населенные пункты Коноваловку и Борское. Личный состав выкладывался «на полную», чтобы предотвратить распространение верхового пожара. Как показатель опасности стихии, в течение первых суток мы наблюдали 5-6 огненных смерчей высотой до 3 метров. Остановить такое практически невозможно. Личный состав делал все возможное, чтобы ликвидировать пожар в кратчайшие сроки, и мы победили стихию», - вспоминает он те напряженные дни.

Заместителя начальника 31 пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Самарской области Алексея Лаптева наградили медалью «За отвагу на пожаре». Он выбрал профессию по примеру отца, работает в пожарной охране уже 18 лет.

Алексей участвовал в тушении крупного природного пожара, который возник 10 июля 2021 года в 17 лесном квартале Тольяттинского лесничества:

«В условиях сильного порывистого ветра и жаркой погоды огонь распространялся очень быстро. Создавалась реальная угроза перехода огня на жилые дома микрорайона Портпоселок и санатория «Лесное». Был объявлен сбор всего личного состава отряда, использована резервная техника. За счет правильных действий, а самое главное за счет героической работы личного состава пожарно-спасательных подразделений удалось снять угрозу, локализовать пожар на площади 152 га и впоследствии его полностью ликвидировать», - рассказал он.

Всего в прошлом году более 800 человек привлекалось для тушения пожара Борском районе, более 300 человек - в Тольятти, и каждый из них внес свой вклад в защиту нашего региона от природной стихии.

Фото - Ирина Бойкина