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Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в память о разгроме немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля 2023 14:05
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Память павших героев Великой Отечественной войны – участников Сталинградской битвы почтили минутой молчания.

В четверг, 2 февраля, в Самаре на площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная памятной дате - 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Отдать дань уважения подвигу русских солдат – освободителей пришли представители Правительства Самарской области, работники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администрации и Думы городского округа Самара, активисты ветеранских, молодежных организаций региона, политических партий, женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, жители города. Вместе с земляками цветы к Вечному огню возложил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  Память павших героев Великой Отечественной войны – участников Сталинградской битвы почтили минутой молчания.

«200 дней и ночей длилось это масштабное, тяжелое и кровопролитное сражение, ознаменовавшее начало коренного перелома в Великой Отечественной войне и показавшее всему миру, что поражение нацистской Германии и её союзников неизбежно. И по сей день такие знаковые места боев, как Мамаев курган, завод «Красный Октябрь», Дом Павлова и многие другие являются немеркнущими символами подлинного героизма, мужества и стойкости бойцов Красной Армии», - отметил Глава региона в своем обращении по случаю годовщины Сталинградской битвы.

Хранить память об этом масштабном сражении, о той цене, которая была отдана за Великую Победу русским народом, важно для многих поколений жителей страны.  «Победить сильного, коварного врага, перед которым трепетала вся Европа, нашим воинам помогла несокрушимая вера в Победу. Именно эта вера, переданная нам поколением победителей, вдохновляет нынешних защитников Отечества, которые при поддержке добровольцев, общественных организаций, неравнодушных граждан сдерживают агрессию фашистского киевского режима и коллективного Запада», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

74-летний житель Самары Рашид Галеев вспоминает начало своей срочной службы в городе Тернополе, который называет «логовом бендеровщины»: «Нас называли «москалями и нелюдями» в те годы. 80 лет назад наши деды, отцы и братья сломали хребет фашистам. Но, к сожалению, не добили. Сегодня ратным трудом наши земляки и наши воины со всей великой Руси продолжают эту битву. Победа будет за нами. Нашим героям-патриотам вся Россия наша великая желает не унывать. Мы с вами, всегда поддерживаем и будем поддерживать, желаем, чтобы вы добили эту чуму и все вернулись домой здоровые, крепкие, чтобы обняли свои семьи», - пожелал он.

Лидия Румянцева, председатель городской организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей», не может без слез вспоминать события тех лет: «Для нас, бывших узников, любая дата, связанная с войной и освобождением, это наша жизнь. Это приближалось наше освобождение из концлагерей». Ее отец был участником Сталинградской битвы и рассказывал, насколько здесь было тяжело и сложно. «От того, насколько было сложно, от этих ураганных огней, от пулеметных очередей они не могли даже голову поднять - и все равно шли в атаку, и все равно они победили. Он всегда нам говорил: помните это, дети, и никогда не забывайте, передавайте это все своим детям», - поделилась она словами отца. До сих пор, по ее словам, бывшие узники фашистских концлагерей верны клятве – хранить память о тех страшных событиях и тех усилиях, которые были приложены для победы над фашизмом. «Когда узников фашистских концлагерей освободили, у нас в бухенвальдском концлагере на плацу выстроились все наши освободители, наши подпольщики и дали клятву: до последнего узника рассказывать о том, что такое фашизм. И вот мы эту клятву до сих пор бережем и выполняем», - рассказала она.

Как отметил председатель ветеранской организации совета ветеранов военно-воздушных сил гвардии полковник Вячеслав Клюкин, сохранение памяти о подвиге фронтовиков, которые отстояли нашу Родину, дали нам жизнь, возможность трудиться, растить детей - это проявление патриотизма.  «80 лет прошло со Сталинградской битвы, а ее все помнят. Будем помнить – будем жить. Это наша самая главная задача. Россия должна быть единая. Сегодня можно вспомнить стихи Визбора: «Любимая Россия, ты с каждым днем сильней, тебя в груди носили солдаты на войне, шинелью накрывали и на руках несли, от пуль оберегали, от горя сберегли». И это самое главное - что мы вместе», - считает он.

«Вместе с ветеранами мы пришли сюда поклониться великим тем годам. Важно помнить самим, передавать молодежи, их сюда приводить, рассказывать, делиться, чтобы эта память у нас не уходила», - резюмировала представитель ветеранской организации Промышленного района города Самары Галина Демчук.

 

Фото:   Светлана Осьмачкина

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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