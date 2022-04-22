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Дмитрий Азаров вместе с земляками принял участие в акции «Сад памяти» в Тольяттинском лесничестве

22 апреля 2022 19:15
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К участию в высадке деревьев присоединилось более 200 активистов.

В пятницу, 22 апреля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в международной акции «Сад памяти», цель которой - увековечить память каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. В их честь по всей России будет высажено 27 миллионов деревьев.

Акция проводится уже в третий раз, и Самарская область принимает в ней самое активное участие. Весной текущего года на территории региона запланировано проведение 44 мероприятий, в ходе которых планируется высадить более 83 тысяч сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

В качестве места проведения центральной акции была выбрана территория Тольяттинского лесничества, которая из года в год подвергается рискам природных пожаров. К участию в высадке деревьев присоединилось более 200 активистов - представителей трудовых коллективов предприятий, волонтеров, всех тех, чьи деды и прадеды ценой своей жизни завоевали Победу в Великой Отечественной войне, людей, неравнодушных к истории своего Отечества.

«В нынешних условиях эта святая акция наполняется и новым смыслом. Мы видим, что идеи фашизма, нацизма не искоренены и вновь прорастают у самых границ нашей Родины. А значит, наш долг - сделать всё для того, чтобы память о наших дедах и прадедах, проливших кровь, защитниках нашего Отечества, воинах, которые освободили Европу от нацизма, не была предана. Сегодня наши Вооруженные Силы, наши воины, как их деды и прадеды, вновь освобождают мир от нацизма. И мы сплотились вокруг нашей армии, вокруг нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Мы сплотились и здесь сегодня, в этой святой акции памяти и гордости, чтобы сохранить историческую память о тех великих героических страницах истории нашей страны и нашего народа. Я вас искренне благодарю за такое неравнодушное отношение к родной земле, к памяти о погибших», - обратился к участникам акции губернатор.

Глава региона подчеркнул также значимость акции для экологии региона, напомнив о том, что в прошлый засушливый год в регионе прошла череда природных пожаров.  

 «Благодаря героическим действиям сотрудников МЧС, сотрудников лесхоза, жителей города мы не допустили нигде по Самарской области человеческих жертв, значительного ущерба. Но тем не менее каждый год мы должны заботиться о том, чтобы лес восстанавливался, и я рад тому, что сегодня имею возможность принять участие в высадке «Сада памяти» на территории Тольятти», - сказал Дмитрий Азаров.

Хорошим подспорьем в восстановлении, озеленении и защите лесов от пожаров станет новая техника, которую губернатор передал тольяттинскому лесничеству.

«В прошлом году мы потеряли 200 га в результате лесных пожаров. Поэтому видеть сегодня большое число людей - добровольцев, сотрудников предприятий - очень радостно, - отметил глава Тольятти Николай Ренц. - Акция «Сад памяти» - это особый символ. Это память и о погибших в Великой Отечественной войне, и о нынешних наших бойцах и защитниках. Это то, что будет жить после нас, останется нашим детям и внукам. Это наш вклад в будущее. Поэтому я очень благодарен всем, кто участвует в этой символичной акции».

Жительница Тольятти Анастасия Воловик приняла участие в акции «Сад памяти» вместе со своим 6-летним сыном Мироном. «Для нас это дань памяти великому подвигу наших дедов и прадедов, которые воевали и погибли ради того, чтобы наступил мир. Наш дедушка дошел до Берлина, прошел ужасы концлагеря, сейчас его уже нет в живых, но мы много рассказываем ребенку о нём, о войне, - поделилась она. – Кроме того, это забота об экологии, о нашей природе, чтобы вырастали новые деревья, был чистый воздух».

 

Фото:   правительство СО

 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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