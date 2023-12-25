Дмитрий Азаров в Самаре встретился с воспитанниками детских домов региона

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В Самаре подростки из центра «Иволга» попросили губернатора о тренировке с «Крыльями Советов.

В понедельник, 25 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с подростками из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это ребята, которые в 2023 году отличились особыми успехами в творчестве, спорте, обучении под руководством своих наставников.

Глава региона пообщался с детьми и педагогами, расспросил их о планах на будущий год, поздравил с наступающими праздниками и вручил новогодние подарки. Перед чаепитием во Дворце спорта им. В. Высоцкого для ребят была организована игра в керлинг, для многих это стало первым знакомством с этим видом спорта. Подростки рассказали, что были рады провести время за игрой, в которой к ним присоединились и наставники. «Раз понравилось, значит можно повторить», - ответил Дмитрий Азаров ребятам, которых переполняли эмоции.

Дмитрий Азаров подчеркнул важность подобных встреч – по их итогам многие добрые инициативы находят поддержку, воплощаются в жизнь.

Подростки поделились своими достижениями. Так, ребята из центра «Иволга» заняли первое место в соревнованиях по мини-футболу на фестивале ПФО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Вернуть детство», который проходил этой осенью в Уфе. Они рассказали, как им пришлось побороться за лидерство: капитан, разволновавшись в момент решающего пенальти, принял решение передать право забить мяч игроку команды, и это в итоге привело их к победе. Они с гордостью продемонстрировали Кубок ПФО главе региона.

«Это поступок настоящего капитана, - оценил Дмитрий Азаров. - Потому что капитан лидер, но работает на всю команду. И главный успех - не личный, а команды. Ты принял взвешенное, взрослое решение, и оно привело всю команду к победе. Очень показательный пример. Надеюсь, этот опыт будет полезным для всех членов команды». Ребята продолжают играть, рассчитывают на победы и в будущем хотели бы побывать на тренировке «Крыльев Советов». Глава региона пообещал помочь ребятам. Он напомнил о важности подготовки собственных спортивных кадров для профессионального спорта, развитии детского и юношеского спорта. Губернатор сообщил, что сегодня общался с руководством Российского футбольного союза, чтобы включить в турнир ЮФЛ команду академии «Крыльев Советов» - это позволит эффективнее вести подготовку своих игроков.

«Ведущие клубы региона заинтересованы в собственных воспитанниках в первую очередь. Успехов! Жду от вас достижений и побед», - обратился он к ребятам.

Также губернатор отметил роль наставника и педагога: «Этот завершающийся год – Год педагога и наставника, объявленный таковым Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году мы многое сделали для укрепления авторитета педагога, наставника, для того, чтобы вернуть авторитет и благодарность в обществе, теперь эту планку не можем снижать. Это уважение к учителю, который делится не только своим опытом и знанием, но и частичкой своего сердца с каждым воспитанником. Надеюсь, вы благодарность к этим людям через всю жизнь пронесете».

Воспитанник центра «Ровесник» Максим Губернаторов стал заниматься музыкой, когда попал в центр и познакомился со своим педагогом. Благодаря работе со своим наставником, педагогом по вокалу Дианой Викторовной Феоктистовой, Максим поступил в Самарский социально-педагогический колледж, обучается по специальности «учитель музыки», играет на гитаре, осваивает фортепиано, в планах – исполнить давнюю мечту и научиться играть на ударных. В этом году он принимал участие в международном вокальном телевизионном конкурсе «Ты Супер» для детей, оставшихся без попечения родителей. Он очень вдохновлен творчеством и предложил организовать подобный конкурс для ребят без попечения родителей – на уровне региона.

Губернатор инициативу поддержал, но посоветовал молодому артисту составить подробное описание идеи конкурса, вариантов его продвижения, системы оценивания конкурсных работ и состава жюри. По словам главы региона, особенно важно сохранить уникальность проекта. В этом могли бы помочь ребята из детской телестудии «МоЁжТВ» - воспитанники центров «Иволга», «Единство», «Ровесник». У них тоже есть творческий опыт, под руководством наставника Инессы Панченко они снимают сюжеты, делают свои передачи и интервью, побывали на молодежном форуме ПФО «iВолга». Они рассказали, как попробовали себя в роли журналистов на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ, поделились впечатлениями от поездки.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо организовать экскурсию на выставку и для других воспитанников, чтобы ребята смогли более подробно ознакомиться с достижениями региона, представленными там. Соответствующее поручение губернатор дал министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой. Он акцентировал внимание на том, что у Самарской области есть чем гордиться, и привел в пример открытие первого этапа производства беспилотников, которое состоялось сегодня в ОЭЗ «Тольятти». «Масштабное предприятие, современнейшее, красивое. Производство беспилотных авиационных систем включает в себя и производство двигателей, аккумуляторов, цифровые технологии. Оно важно не только для нашего региона, но и для всей страны. Этот проект был поддержан Президентом России, национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Он напрямую его поддержал, и мы не подвели», - подчеркнул Дмитрий Азаров. Как считает губернатор, для ребят необходимо запланировать отдельную экскурсию на это предприятие. «Производство беспилотников разные технологии двигает вперед. Сегодня мы сделали очень важный шаг в уверенное будущее нашего региона и нашей страны», - заключил он.

В завершение встречи Дмитрий Азаров пожелал всем воспитанникам успехов. «Из успеха каждого гражданина складывается успех страны. Но успех не приходит сам собой, это всегда большой труд – в учебе, в совершенствовании навыков и компетенций. Добиваться успехов легче в команде – конечно, я хочу пожелать вам настоящих друзей, с которыми вы бы прошли через всю жизнь, - обратился он к ребятам. - Конечно же, хочу пожелать, чтобы год был по-настоящему счастливым, по-настоящему победным».

Губернатор напомнил, что сейчас, когда бойцы щитом встали на рубежах нашей Родины, чтобы противостоять нацизму - злу, которое нанесло самый большой урон всему человечеству, каждый должен внести свой вклад в поддержку наших бойцов, в поддержку их семей. «Наши воины, герои-защитники сегодня на рубежах нашей страны делают все, чтобы вы могли расти под мирным небом, реализовывать свои таланты. Не забывайте об этом ни на минуту», - отметил он.

Фото: Бурлаков Дмитрий.