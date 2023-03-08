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Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
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Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области

8 марта 2023 08:00
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Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области

Дорогие наши, любимые, самые лучшие!


Международный женский день - один из любимейших праздников россиян. Он еще раз напоминает нам о том, как много значит в нашей жизни женщина – мать, жена, дочь, сестра, бабушка. Ведь женщина – это олицетворение весны, любви, заботы, уюта и тепла, олицетворение самой жизни.


Особенно ярко лучшие качества наших соотечественниц проявляются в дни испытаний, когда решается судьба страны. В условиях жесткого санкционного режима и проведения специальной военной операции женщины проявляют стойкость, силу духа, самоотверженность, решимость словом и делом поддержать армию, обеспечив защитникам Отечества надежный тыл.
Никого не оставил равнодушным уникальный фотопроект «Жены героев», объединивший все российское общество и шагнувший далеко за переделы нашего региона. До глубины души тронула наших земляков инициатива «Шьем для наших» и многие другие идущие от сердца начинания.


И мы, мужчины, понимаем, что в вашей поддержке – наша сила и непобедимость, как это было во все времена. Хочу искренне поблагодарить вас, мои дорогие землячки, за ваш вклад в развитие Самарской области, активное участие в решении задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, за то, что, как бы трудно ни было, вы всегда рядом.
Уверен, вместе мы все преодолеем, защитим нашу великую страну – Россию и обеспечим счастливое, безопасное будущее для наших детей.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! А мы постараемся сделать так, чтобы ваши лица чаще озарялись улыбками!


Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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