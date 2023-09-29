Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец заплатит миллион за посредничество в даче взятки
Самарец заплатит миллион за посредничество в даче взятки
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь
В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня
ФАС открыла антимонопольные дела о завышении цен на топливо
ФАС открыла антимонопольные дела о завышении цен на топливо
30 сентября Россия впервые отметит новую историческую дату
30 сентября Россия впервые отметит новую историческую дату
В Жигулевске дом повторно отключили от газа из-за долгов
В Жигулевске дом повторно отключили от газа из-за долгов
24 засора устранили сотрудники "РКС-Самара" на Краснодонской, 9
24 засора устранили сотрудники "РКС-Самара" на Краснодонской, 9
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97
0.5
EUR 102.1
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров: в ходе Совета ПФО был отмечен опыт Самарской области

29 сентября 2023 10:38
146
Дмитрий Азаров: в ходе Совета ПФО был отмечен опыт Самарской области

- Мы имеем лучший результат в стране по количеству юнармейцев, это более 50,5 тыс. ребят, - подчеркнул глава региона. - Мы гордимся этим результатом, благодарны за это и педагогам, и наставникам, и родителям, а также самим ребятам – это истинные молодые патриоты нашей страны. 

Также 63-й регион представил опыт развития волонтерского движения. Кроме того, были отмечены масштабы молодежного форума "iВолга", который ежегодно проходит на Самарской земле, сообщает горадминистрация. 

- Безусловно, целый ряд предложений найдут свое отражение в итоговом решении по уникальным практикам. 

В числе таких практик губернатор назвал поощрение лучших классов участием в церемонии подъема флага в школах региона, проект "Сила в правде", реализованный во всех библиотеках области.

- Уникального опыта у нас много, мы готовы поделиться им с нашими коллегами. 

Дмитрий Азаров подчеркнул: в Самарской области в свою очередь будут реализованы проекты, которые воплотились в жизнь в других субъектах ПФО.

- Мы их рассмотрим для внедрения на нашей земле – во имя и во благо человека, будущего нашей страны и нашей Самарской области!

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023, 10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
За пять лет в Самарской области более чем в 5 раз возрос объем финансовой поддержки семей с детьми. Общество
374
Зампред ЦБ РФ сообщил Губернатору о кадровых изменениях в структуре отделений банка.
26 сентября 2023, 17:32
В Самаре Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями руководства Центрального банка РФ 
Зампред ЦБ РФ сообщил Губернатору о кадровых изменениях в структуре отделений банка. Политика
628
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023, 14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
Самарская область неоднократно признавалась Правительством Российской Федерации одним из регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Экономика
664
В центре внимания
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!
29 сентября 2023  13:42
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня
29
Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка Президента повлияла на развитие Самарской области.
28 сентября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов страны
1491
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
390
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
375
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
396
Весь список