Дмитрий Азаров: в ходе Совета ПФО был отмечен опыт Самарской области

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- Мы имеем лучший результат в стране по количеству юнармейцев, это более 50,5 тыс. ребят, - подчеркнул глава региона. - Мы гордимся этим результатом, благодарны за это и педагогам, и наставникам, и родителям, а также самим ребятам – это истинные молодые патриоты нашей страны.

Также 63-й регион представил опыт развития волонтерского движения. Кроме того, были отмечены масштабы молодежного форума "iВолга", который ежегодно проходит на Самарской земле, сообщает горадминистрация.

- Безусловно, целый ряд предложений найдут свое отражение в итоговом решении по уникальным практикам.

В числе таких практик губернатор назвал поощрение лучших классов участием в церемонии подъема флага в школах региона, проект "Сила в правде", реализованный во всех библиотеках области.

- Уникального опыта у нас много, мы готовы поделиться им с нашими коллегами.

Дмитрий Азаров подчеркнул: в Самарской области в свою очередь будут реализованы проекты, которые воплотились в жизнь в других субъектах ПФО.

- Мы их рассмотрим для внедрения на нашей земле – во имя и во благо человека, будущего нашей страны и нашей Самарской области!