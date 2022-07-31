Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества

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В воскресенье, 31 июля, проходят торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского Флота России. В Самаре по традиции состоялось возложение цветов к памятной стеле на Аллее Соловецких юнг набережной Волги. Вместе с земляками память о юных героях и всех защитниках Отечества, отдавших жизнь во благо Родины, почтил Губернатор Дмитрий Азаров.

Мемориальный комплекс на Аллее Соловецких юнг посвящен подвигу молодых героев – куйбышевцев. В годы Великой Отечественной войны свыше 700 ребят после обучения в школе Соловецких юнг ушли на фронт добровольцами и воевали на боевых кораблях наряду со взрослыми. Многие из героев погибли, защищая Родину. По традиции в День в ВМФ проводится церемония возложения цветов к памятной стеле с участием представителей всех родов сил ВМФ, ветеранов флота и их семей, действующих военнослужащих, руководителей общественных организаций, юных воспитанников военно-патриотических объединений.

«Сегодня мы здесь вспоминаем доблестных мальчишек, которые ушли отсюда, с волжских берегов, учиться морскому ремеслу. Все, кто был на Соловках, а я там был, знают, насколько это суровые условия и суровая школа. Но все это им пригодилось потом, в боевых действиях. И эти мальчики стали доблестными и героическими рулевыми, боцманами, сигнальщиками, техниками, и внесли свой вклад в защиту нашей Родины, а потом передавали подвиг, знания следующим поколениям, - сказал Дмитрий Азаров на торжественной церемонии, - И в этот день мы вспоминаем доблестных речников. Ни одно событие Великой Отечественной войны не обошлось без их ратного труда. Мы собрались здесь, на Аллее Соловецких юнг, в День Военно-Морского Флота, чтобы отдать дань памяти и уважения всем защитникам Отечества, всех поколений, во все времена, кто доблестно сражался на фронтах, во флоте, а когда Родина позвала, то, надев тельняшки, вышел в сухопутный бой, защищая нашу страну от нацизма».

Глава региона отметил, что в День ВМФ вспоминают и отдают дань уважения всем защитникам Отечества, всем тем, кто сегодня отстаивает интересы России:

«Мы вспоминаем еще раз и тех наших парней, которые в наши дни защищают нашу Родину, выполняют свой долг в Сирии, не допустив распространение терроризма на территорию нашей страны, и сегодня несут свою службу, выполняя свой долг в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Они сражаются доблестно. И сегодня они тоже герои и пример для новых и новых поколений, для самых юных мальчишек, которые только делают первые шаги в эту жизнь, но которые уже равняются на них и мечтают связать свою жизнь с военно–морским флотом. Сегодня мы вспомним их всех в своем сердце. Вспомним и поклонимся. И я уверен, что это священную память о героях мы пронесем через всю жизнь и передадим следующим поколениям. Вечная слава героям!»

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов военно-морского и речного флота Сергей Логинов зачитал поздравительный адрес от имени президента Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, адмирала Николая Максимова и отметил, что в Самарской области проводится комплексная работа по поддержке ветеранского движения.

После возложения цветов к памятной стеле на Аллее Соловецких юнг Дмитрий Азаров пообщался с земляками, ветеранами ВМФ, юными самарцами. Так, Олег Алексеев рассказал Главе региона, что с 1992 по 1994 год служил на Северном флоте на полуострове Кольский, а сегодня он работает в сфере коммунальных систем и участвует в восстановлении города Снежное Донецкой Народной Республики, с которым у Самарской области заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. «Был в Снежном в командировке 50 дней, сейчас вернулся домой, чтобы немного отдохнуть», - сообщил Олег Алексеев.

Вадим Ермохин, активист музея куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг, который расположен в самарской школе №174 имени И.П. Зорина, поблагодарил Главу региона за организации поездки активистов музея в Москву и Архангельск, которая состоялась в прошлом году: «Спасибо, Дмитрий Игоревич! Это была очень запоминающаяся, незабываемая поездка!»

Фото: Андрей Савельев