Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти

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Об этом стало известно на встрече Главы региона Дмитрия Азарова с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК. Причина тому – вал вопросов от жителей Автограда на самые разные темы: от ремонта и содержания дорог до состояния целых микрорайонов Тольятти.

К примеру, жители микрорайона Северный пожаловались Губернатору, что «чувствуют абсолютное безразличие к своим проблемам со стороны местных властей»: в Северном нет дорог, не ходит общественный транспорт, отсутствует уличное освещение. К этому списку проблемных вопросов добавился еще один - в аварийное состояние пришла водонапорная башня.

«Нашему городу до этого нет никакого дела. Мы за свои средства проводили водоснабжение, газ, создавали инфраструктуру. Сейчас я, Дмитрий Игоревич, обращаюсь к вам со слезами на глазах: в аварийном состоянии находится водонапорная башня. Недавно в нашем микрорайоне случился пожар, специалисты не смогли оперативно потушить огонь из-за низкого напора воды, дом сгорел, семья осталась на улице, – рассказала жительница микрорайона. – Мы много писали и просили отремонтировать башню, в ответ получали одни отписки».

Дмитрий Азаров, который большую часть встречи со старшими по домам МКД губернии, отвечал на вопросы тольяттинцев отреагировал жестко: «Игорь Николаевич Ладыка, в чём дело? Люди до отчаяния практически доведены! Дорог нет, освещение отсутствует, полно других проблем. Сейчас еще последнего лишите людей, что делать то будете?», – обратился Губернатор к исполняющему обязанности главы города.

Игорь Ладыка ответил, что вопрос с дорогами традиционно решается отсыпкой асфальтовой крошки, а с башней, по мнению администрации, есть только один выход: сначала принять ее в муниципальную собственность, затем отремонтировать и восстановить нормальное водоснабжение.

«Слушайте, если вы сейчас запустите процедуру её передачи в муниципальную собственность, потом уйдет время на оценку ее состояния, потом на ремонт. Если вы всё это будете выполнять последовательно, люди просто останутся без воды. Запараллельте эти вопросы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Отсидеться хотите? Один уже отсиделся. Выезжайте туда, берите специалистов, делайте дефектовку по этой башне, говорите сколько надо денег. Подумайте о механизмах решения проблемы! По итогу доклад мне».

Глава региона поручил администрации города на месте провести встречу с жителями, определить круг проблемных вопросов и выработать конкретные пути по их решению. Учитывая, что не только жители микрорайона Северный обратились к Дмитрию Азарову по проблемам Автограда, Глава региона принял решение в марте провести в городе личный прием граждан.

«Целый блок вопросов по Тольятти, поэтому принимаю решение лично встретиться с людьми на приеме граждан, – заключил Губернатор. – Люди пишут в чат, что есть потребность проводить вот такие встречи с представителями МКД по отдельным территориям. Предложение принимается. Поручаю обобщить все поступившие предложения по территориальному признаку и там, где больше всего вопросов, в первую очередь провести встречи. Я регулярно езжу по муниципальным районам, городам, думаю, что такие встречи должны быть включены и в повестку моих рабочих выездов».