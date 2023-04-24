Дмитрий Азаров примет участие в пресс – конференции, посвященной Международному фестивалю антифашистской песни «Гитары в строю!»

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В среду, 26 апреля, в здании Правительства Самарской области (ул. Молодогвардейская, 210) пройдет пресс – конференция, приуроченная к проведению на территории региона Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!». Начало – в 12:00.

Участники пресс – конференции:

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

Виталий Миронов, директор АНО «Шотландский культурный центр «Каледонский клуб», руководитель проекта международного фестиваля «Гитары в строю!»

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области пройдет Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Организатором мероприятия выступает АНО «Шотландский культурный центр «Каледонский клуб». Идея фестиваля, который состоится под лозунгом «Они не пройдут», заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Фестиваль посвящен 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной Войны.

В течение шести дней участники фестиваля посетят с концертными программами Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск, Чапаевск. Важнейшей частью проекта станут дискуссии, конференции, открытые показы тематических фильмов, лектории в разнообразных форматах с представителями международного сообщества, молодежью Донбасса и других регионов России. Среди участников фестиваля – представители Великобритании, Финляндии, Никарагуа, Литвы, Испании, Франции.

Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт 6 мая на площади Куйбышева с участием российских и зарубежных исполнителей.

С программой фестиваля, а также правилами аккредитации на пресс-конференцию, которая состоится 26 апреля, можно ознакомиться на сайте проекта.

Фото: пресс-служба правительства СО