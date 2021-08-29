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Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион

29 августа 2021 13:28
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Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион

Сегодня, 29 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках «Битвы сезонов» предложил полуфиналистам, финалистам и победителям всех конкурсов «Лидеры России», которые были отобраны на основе личных достижений, решить кейс по сохранению и привлечению молодых специалистов в разные отрасли экономики региона. 

Напомним, Дмитрий Азаров вот уже несколько лет является наставником конкурса «Лидеры России». Наставниками конкурса становятся лидеры, обладающие богатым управленческим опытом и достигшие значимых результатов в масштабе всей страны. Под руководством Дмитрия Азарова Самарская область добилась значительных результатов по социально-экономическому развитию региона. 

Всего в очном этапе битвы сезонов, который проходит в мастерской управления «Сенеж», принимает участие 198 человек - 150 финалистов и 48 полуфиналистов - по 66 человек от каждого сезона. От Самарской области отбор прошли три человека. Среди них заместитель главного врача по кадрам Новокуйбышевской центральной городской больницы, финалист трека «Здравоохранение» 3 сезона «Лидеров России» Елена Титова, главный теплотехник ПАО «Тольяттиазот», полуфиналист 2 сезона конкурса Дмитрий Лазарев и финалист первого сезона Сергей Пичушкин. 

По итогам соревнования будут определены победители в индивидуальном зачете и сезон-победитель по итогам суммарного результата участников каждого сезона. 

Теги: «Лидеры России» В центре внимания Всероссийский конкурс Дмитрий Азаров

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