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Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с Днем города 

5 июня 2022 15:31
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Тольятти по своему духу и менталитету жителей всегда был и остается городом-лидером, локомотивом экономического развития Самарской области.

Дорогие тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с Днем города!

Тольятти по своему духу и менталитету жителей всегда был и остается городом-лидером, локомотивом экономического развития Самарской области. Городской округ производит более трети от общего объёма промышленного производства региона.

Сегодня Автоград находится на очень важном, переломном этапе своей истории. В связи с введением в отношении нашей страны беспрецедентных несправедливых санкций происходит существенная перестройка многих сфер экономики и промышленного производства. И я горжусь тем, с каким упорством, спокойствием и сплочённостью коллективы предприятий преодолевают эти сложности, строят новые логистические цепочки, разрабатывают продукты в рамках импортозамещения, активно ищут новые ниши и возможности развития бизнеса.

В тесном взаимодействии с региональным Правительством, при поддержке федерального центра и лично Президента России Владимира Владимировича Путина город последовательно решает задачи по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий, защите внутреннего рынка и сохранению занятости. Главная цель этой совместной скоординированной работы — помочь бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям и вновь вернуться на путь устойчивого развития.

Наличие мощной автомобилестроительной, нефтехимической промышленности, динамично развивающихся инвестиционных площадок и инфраструктурных проектов создают все предпосылки для дальнейшего развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

Благодаря строительству трассы с мостовым переходом через Волгу международного коридора «Европа – Западный Китай» Тольятти в ближайшем будущем станет одним из ключевых логистических центров страны.

Жители Тольятти все более активно включаются в общественно-политическую жизнь города, в те экономические и социальные процессы, которые определят вектор его развития на десятилетия вперед.

Дорогие друзья! Из опыта работы в Автограде, общения с тольяттинцами я вынес убеждение: главное, что движет вами — это искренняя любовь к родному городу и глубокая ответственность за его судьбу. Уверен, все запланированное нами будет реализовано, и многое из того, что еще вчера казалось несбыточной мечтой, будет претворено в жизнь — трудом, талантом и энергией горожан.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо Тольятти, Самарского края и нашей прекрасной Родины – великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров

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