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Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с Днем матери

28 ноября 2021 14:11
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То, что делают матери – великий труд, требующий максимальной ответственности, собранности и самоотдачи.

Дорогие земляки! Примите мои сердечные поздравления с Днем матери!

Этот трогательный праздник вызывает самые теплые чувства в каждом из нас, ведь он связан с самым родным и дорогим человеком – мамой.

Мама дарит безусловную нежность и заботу, поддерживает на самых разных жизненных этапах: когда мы делаем первые шаги, произносим первые слова, усваиваем первые жизненные уроки. Материнская любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет нас по жизни, учит доброте и взаимопониманию, пробуждает в нас желание добиваться успеха и помогать окружающим.

То, что делают матери – великий труд, требующий максимальной ответственности, собранности и самоотдачи. Каждая женщина, становясь мамой, берет на себя высокие обязательства по воспитанию человека, достойного гражданина нашего общества, и выполняет их с огромным терпением, искренней радостью и готовностью пожертвовать всем ради благополучия своих детей.

Лучшая благодарность за это – создавать условия для того, чтобы жизнь матерей становилась еще комфортнее, ярче и радостнее. Сегодня поддержка семьи, материнства и детства определена одним из главных приоритетов государственной политики. На это направлены национальные проекты, инициированные Главой нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным. Поддержка института семьи всегда будет в основе Стратегии лидерства Самарской области.

В этот праздничный день искренне желаю нашим мамам крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия и долголетия. Пусть в будничной суете всегда находится время для светлых и радостных моментов.

Самая большая мечта для любой матери – видеть своего ребенка счастливым и успешным. Так пусть же она непременно сбудется.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

 

 

Фото:     pixabay

Теги: Дмитрий Азаров

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