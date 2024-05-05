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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Пасхой

5 мая 2024 12:10
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Пасхой

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю всех православных христиан Самарской области со светлым праздником Пасхи Христовой!
Этот праздник, наполненный великой радостью, символизирует торжество жизни над смертью, света над тьмой и пробуждает в каждом из нас стремление к духовному очищению, к высшей правде и справедливости, к любви, милосердию и помощи ближнему.
День Светлого Христова Воскресения мы встречаем в условиях яростных нападок наших недругов на православие и другие традиционные религии, попыток отменить наши ценности, культуру, многовековые традиции и устои.
Но нам есть чем ответить на эти вызовы. Укрепленный верой, общностью исторической судьбы, приверженностью духовно-нравственным идеалам и ценностям, заповеданным нашими предками, наш многонациональный народ остается единым и сплоченным.
Важную роль в укреплении народного единства, сохранении нашей исторической памяти и национальной идентичности играет Русская Православная Церковь. Священнослужители словом и делом поддерживают наших героев, участвующих в специальной военной операции, окружают заботой их семьи, оказывают бескорыстную помощь жителям Донбасса и Новороссии, вселяют в людей уверенность в нашей Победе.
Свой значимый вклад в поддержку СВО, объединение прихожан, просвещение и патриотическое воспитание молодежи, поддержание межконфессионального и межнационального мира и согласия в регионе вносит Самарская митрополия.
Не сомневаюсь, вместе мы преодолеем все трудности и, сплоченные общими задачами и целями, честным, мужественным, жертвенным служением России защитим наше Отечество и веру.
От всего сердца желаю православным верующим, всем жителям Самарской области здоровья, семейного счастья, благополучия, терпения, мира и добра!

Губернатор Самарской области  Д.И. Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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