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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом

1 января 2023 15:05
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом

Дорогие земляки!

Наступает Новый год. Этот праздник всегда ждешь с надеждой на лучшее и верой в чудо.

Новогодняя ночь обычно наполнена весельем, массовыми народными гуляниями на улицах и площадях. Но сегодня мы встречаем праздник с особым чувством. Это и понятно. 2022 год, безусловно, вошел в историю нашей страны. Он потребовал от каждого из нас максимальной внутренней мобилизации, ответственности, сплоченности и силы.

Уходящий год многое расставил по своим местам. Мы снова увидели, сколько героев живет рядом с нами. Настоящих, простых, скромных парней, которые без лишних слов по велению долга, по зову сердца, по призыву Родины отправились на передовую.

Сколько наших земляков объединились ради помощи фронту. Помогают всем, чем могут, нашим защитникам.  Берут «шефство» над семьями героев, заботясь о тех, кому сегодня особенно непросто.

Эти истории лучше любых слов говорят о том, что мы – вместе. Мы – одна семья. Один народ. Мы своих не бросаем, как это всегда было в нашей истории.

Страна выбрала путь, с которого не свернет. Только объединившись, мы приблизим момент, когда новогодний праздник снова будет таким как всегда – мирным и безоговорочно счастливым.

Многим нашим землякам непросто в эту новогоднюю ночь. Наши герои на фронте думают о своих родных. Родители, дети, жёны, братья и сёстры наших бойцов ждут их с надеждой. Ждут с Победой! Вся наша поддержка, все наши помыслы – с теми, кто сегодня не может быть вместе со своим близким человеком. Родные наши, мы рядом! И мы не подведем! Солдатам и офицерам, их семьям будет оказываться вся необходимая помощь столько, сколько потребуется.

А сегодня мы обязательно поднимем тост за наших защитников. Вспомним и тех, кого нет с нами, кто ушел в вечность, до конца оставшись верным Отчизне.

Несмотря на попытки недругов нам навредить, в этом году нам многое удалось сделать. Мы открыли новые предприятия и создали рабочие места. Вырастили лучший за 40 лет урожай. Построили и отремонтировали рекордное количество дорог, новые школы, больницы, детские сады, спортивные комплексы и дома культуры. Блестяще провели всероссийскую Студенческую весну и много других важных патриотических акций. Завоевали право на строительство международного студенческого кампуса. Построили новую прекрасную набережную в Тольятти.

Дорогие земляки! Я горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную самарскую землю.

И пусть этот год был непростым, но он многое сделал более ясным. Наши земляки открылись с новой стороны, новыми гранями храбрости, самоотверженности, доброты, сердечности, веры, желания помогать. И всё это, конечно, нужно взять с собой в год 2023-й. А все сомнения и разногласия, — оставить в году уходящем.

Мы будем работать, мы будем защищать всё, что для нас свято. Будем поддерживать ближних и упорно идти к своей цели. И тогда обязательно ее достигнем.

Желаю вам в наступающем году здоровья, добра, процветания каждой семье и нашей великой Отчизне! Уверен — под бой курантов все мы загадаем одно, самое главное желание. И пусть оно обязательно сбудется!

С Новым 2023 годом!

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Теги: Дмитрий Азаров

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