Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем весны и труда

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Дорогие земляки!

Первомай объединяет миллионы людей в нашей стране и за ее пределами, символизируя единство и солидарность трудящихся, незыблемость их прав и свобод, ценность созидательного труда на благо нашей Родины. В последние годы, когда экономика нашей страны испытывает все более жесткое санкционное давление со стороны недружественных государств, умение противостоять вызовам и трудиться с полной отдачей особенно важно. И нам это удается. Вопреки попыткам коллективного Запада организовать экономическую и политическую блокаду, Россия выдержала санкционный удар, нарастила свой оборонный потенциал, сохранила государственный суверенитет и обрела новых союзников.

Благодаря консолидации нашего общества вокруг задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, принятым на федеральном и региональном уровне решениям, самоотверженному труду коллективов ОПК, промышленных предприятий и организаций, сельхозтоваропроизводителей и представителей бизнеса нам удалось создать задел для дальнейшего движения вперед и приблизить победу в вооруженном противостоянии с фашистским киевским режимом.

Самарская область в этой непростой ситуации еще раз подтвердила статус опорного края державы и доказала, что она сильна прежде всего своими трудовыми традициями, которые ковались на протяжении всей ее истории. Работая под девизом «Все для фронта, все для Победы», унаследованным нами от героев Великой Отечественной войны, трудящиеся нашего региона проявили единство и солидарность, готовность все свои силы отдавать на благо Отчизны.

Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие земляки, за вклад в развитие региона и ту неоценимую помощь, которую вы оказываете нашей армии и семьям военнослужащих, за любовь к родному краю, которая ярко проявляется в ваших делах.

Уверен, вместе мы добьемся всех поставленных целей и укрепим позиции Самарской области как опорного края державы, где комфортно жить, работать и растить детей.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров