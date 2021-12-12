Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции

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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон – документ, определяющий ключевые направления развития политической, экономической, социальной и правовой системы России.

Конституция провозглашает такие фундаментальные ценности, как государственный суверенитет, единство нашего многонационального народа, социальная справедливость, права и свободы граждан, культурное наследие, историческая правда. Она не только утверждает эти ценности как юридические понятия, но и служит основой для их воплощения в жизнь.

Сегодня высшим национальным приоритетом является сбережение народа. Этим приоритетом, как сказано в Послании Президента страны Владимира Владимировича Путина, «определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры».

Закрепленные в Основном Законе положения получают своё практическое воплощение в работе всех уровней власти по реализации инициированных Главой государства национальных проектов. Мы строим жилье, дороги и мосты, детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта. Вместе работаем над достижением национальных целей развития России и решением задач, поставленных нашими земляками в рамках Стратегии лидерства Самарской области. Прочной основой успеха этой созидательной деятельности, объединяющей все наше общество, служит обновленная Конституция.

Вместе с тем, мы должны помнить: ответственность каждого из нас – в обязанности соблюдать и исполнять конституционные нормы, с уважением относиться к правам и свободам других граждан, к исторически сложившимся традициям нашего народа.

Не сомневаюсь, своим ежедневным трудом на благо и во имя человека мы сможем обеспечить опережающее развитие нашего региона и всей России, процветание родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров