Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца

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Дорогие земляки!

5 декабря мы ежегодно отмечаем учрежденный в 2017 году День добровольца. Этот праздник объединяет самых инициативных, неравнодушных, бескорыстных людей всех возрастов, всех, у кого доброе, отзывчивое сердце, кто по первому зову приходит на помощь нуждающимся. Для них нет чужой беды, они всегда там, где трудно, где необходимы их забота и поддержка.

Самарская область – один из лидеров добровольчества в стране. Сегодня более 150 тысяч человек принимают участие в волонтерской деятельности. Губерния четыре года подряд становится победителем во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», проводимом в рамках национального проекта «Образование».

О лидерских позициях нашей области свидетельствует и прошедший в декабре прошлого года в Самаре Международный Форум Волонтеров Победы. В его работе в очном режиме и онлайн-формате приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации и более пятидесяти государств мира.

Не оставила наших добровольцев безучастными и боль израненного войной Донбасса, судьбы людей, ставших жертвами агрессии преступного киевского режима. Уже сегодня мирная жизнь на освобожденных территориях быстро восстанавливается. Наши волонтеры вносят в это благородное дело свою лепту, помогая отстраивать жилые дома, школы, детские сады и больницы, ремонтировать дороги, доставлять жизненно необходимые гуманитарные грузы.

Особая категория добровольцев – наши земляки, вступившие в Самарский батальон, люди, отправившиеся с оружием в руках защищать интересы нашей Родины.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за активную жизненную позицию, за то неугасимое пламя души, которое побуждает вас творить добро, за беззаветное служение Родине.

Развитие и вовлечение граждан в добровольческую деятельность, создание условий для саморазвития волонтеров, формирования их практических навыков и в дальнейшем будут важнейшими направлениями работы региональных властей.

Мы годимся вами, мы верим в вас!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых инициатив и проектов, успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров