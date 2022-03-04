Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области.
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
Приобщиться к знаковому культурному событию через систему виртуальных концертных залов сможет каждый житель нашей страны.
Концерт оркестра Большого театра России из САТОБ покажут все виртуальные концертные залы страны
Томаты из Армении и Азербайджана, томаты и перцы из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, картофель из Египта, томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции.
Россельхознадзор разрешает поставки продукции овощеводства из ряда стран,
Решение компания приняла на фоне ситуации вокруг Украины.
Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
По словам спикера Думы, депутаты Верховной рады не могут попасть к президенту Украины во Львове.
Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он в Польше
Основной пункт сбора гуманитарной помощи в Самаре на ул.Дзержинского, 31 открыт на базе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.
Самарцам, помогающим вынужденным переселенцам с Украины, подарят билеты на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» 
Теперь осужденные, учащиеся в образовательном учреждении №117, могут получить такие специальности как пожарный, штамповщик и составитель смеси моющих средств. 
В УФСИН СО обучают осужденных трем новым профессиям
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта

4 марта 2022 17:35
172
Губернатор в торжественной обстановке вручил женщинам государственные награды.

В пятницу, 4 марта, в преддверии первого весеннего праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил прекрасную половину населения региона с Международным женским днём и в торжественной обстановке вручил государственные награды.

«Дорогие, очаровательные, милые, заботливые, профессиональные, ответственные небезразличные, великодушные – всё это о замечательных женщинах Самарской области, которые по-настоящему украшают наш регион. Вам подвластны все профессии и отрасли. Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности без женщин», – отметил руководитель региона. 

Дмитрий Азаров поблагодарил прекрасную половину населения губернии за оказанную заботу, вынимание и помощь не только к своим родным и близким, но и людям, попавшим в беду. «В текущей ситуации, когда мы принимаем вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных Республик, потерявших свои дома и спасающихся от обстрелов и налётов, первыми на призыв о помощи откликнулись женщины нашей области, мобилизовав всё общество, – добавил Губернатор. – Сегодня я хочу поблагодарить все общественные организации, в том числе во главе которых стоят очаровательные женщины, поддержавшие решимость Президента страны, выступившего в защиту мира, наведение порядка, оказание помощи тем людям, которые оказались в беде».

Женщинам, которые работают в системе здравоохранения региона, были посвящены отдельные слова благодарности. Ведь на их хрупкие плечи в последние два года – в период пандемии коронавирусной инфекции – легла основная нагрузка по спасению жизней жителей области. «Вы всё стойко вынесли, каждому подарили частицу души, нашли время и нужные слова, а благодаря своим высоким профессиональным навыкам смогли сделать всё, чтобы люди скорее выздоравливали», – обратился Дмитрий Азаров к медикам.

Без внимания не остались и педагоги, которые верны своей профессии. Губернатор в лице народного учителя СССР и Почётного гражданина Самарской области Евгении Аршлутовой поблагодарил всех школьных преподавателей региона. Дмитрий Азаров вручил ей почётный знак «За служение людям».

«Вы – удивительный человек, который продолжает творить добро. Есть сила, мудрость, энергия, душевное беспокойство за всё происходящее на родной земле. Уверен, что вместе мы ещё многое сделаем, добьёмся тех целей, которые вместе наметили. Запас прочности у Самарской области очень солидный, а значит всё намеченное по строительству детских садов, школ, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, школ искусств сделаем», – подчеркнул Глава региона.

«Искренне благодарю вас за вашу оценку моей профессиональной и общественной работы. Я безумно рада, что во главе нашего стремительно развивающегося региона стоит коренной самарец. Дмитрий Игоревич Азаров – зрелый политический деятель, который способен вести за собой команду единомышленников. Поэтому так хорошо идут дела в нашем регионе», – сказала в ответ Евгения Аршлутова.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: Акценты Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021, 17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу. Политика
4017
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу Синий платочек»
11 ноября 2021, 10:37
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Записать легендарную композицию могут профессиональные исполнители и любители, солисты и участники хоровых коллективов, люди всех возрастов. Культура
3476
Губернатор поручил региональному минтрансу проработать этот вопрос совместно с ГИБДД и муниципальными властями.
11 октября 2021, 16:50
Дмитрий Азаров поставил задачу провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения
Губернатор поручил региональному минтрансу проработать этот вопрос совместно с ГИБДД и муниципальными властями. Общество
1781
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
4 марта 2022  19:03
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
152
Инициаторами акции стала «Молодая Гвардия Единой России и Самарское реготделение партии.
4 марта 2022  17:41
В Самаре состоялся Z- автопробег «Своих не бросаем»
957
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
4 марта 2022  12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
366
Значимая мера поддержки: предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
4 марта 2022  12:35
Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
304
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
319
Весь список