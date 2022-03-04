Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта

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В пятницу, 4 марта, в преддверии первого весеннего праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил прекрасную половину населения региона с Международным женским днём и в торжественной обстановке вручил государственные награды.

«Дорогие, очаровательные, милые, заботливые, профессиональные, ответственные небезразличные, великодушные – всё это о замечательных женщинах Самарской области, которые по-настоящему украшают наш регион. Вам подвластны все профессии и отрасли. Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности без женщин», – отметил руководитель региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил прекрасную половину населения губернии за оказанную заботу, вынимание и помощь не только к своим родным и близким, но и людям, попавшим в беду. «В текущей ситуации, когда мы принимаем вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных Республик, потерявших свои дома и спасающихся от обстрелов и налётов, первыми на призыв о помощи откликнулись женщины нашей области, мобилизовав всё общество, – добавил Губернатор. – Сегодня я хочу поблагодарить все общественные организации, в том числе во главе которых стоят очаровательные женщины, поддержавшие решимость Президента страны, выступившего в защиту мира, наведение порядка, оказание помощи тем людям, которые оказались в беде».

Женщинам, которые работают в системе здравоохранения региона, были посвящены отдельные слова благодарности. Ведь на их хрупкие плечи в последние два года – в период пандемии коронавирусной инфекции – легла основная нагрузка по спасению жизней жителей области. «Вы всё стойко вынесли, каждому подарили частицу души, нашли время и нужные слова, а благодаря своим высоким профессиональным навыкам смогли сделать всё, чтобы люди скорее выздоравливали», – обратился Дмитрий Азаров к медикам.

Без внимания не остались и педагоги, которые верны своей профессии. Губернатор в лице народного учителя СССР и Почётного гражданина Самарской области Евгении Аршлутовой поблагодарил всех школьных преподавателей региона. Дмитрий Азаров вручил ей почётный знак «За служение людям».

«Вы – удивительный человек, который продолжает творить добро. Есть сила, мудрость, энергия, душевное беспокойство за всё происходящее на родной земле. Уверен, что вместе мы ещё многое сделаем, добьёмся тех целей, которые вместе наметили. Запас прочности у Самарской области очень солидный, а значит всё намеченное по строительству детских садов, школ, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, школ искусств сделаем», – подчеркнул Глава региона.

«Искренне благодарю вас за вашу оценку моей профессиональной и общественной работы. Я безумно рада, что во главе нашего стремительно развивающегося региона стоит коренной самарец. Дмитрий Игоревич Азаров – зрелый политический деятель, который способен вести за собой команду единомышленников. Поэтому так хорошо идут дела в нашем регионе», – сказала в ответ Евгения Аршлутова.

Фото: pixabay