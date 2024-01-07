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Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым

7 января 2024 11:38
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Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!


Этот светлый праздник наполняет сердца всех православных христиан любовью и радостью, сподвигает на добрые дела, побуждает к нравственному совершенствованию, милосердию и заботе о ближнем.
Развитие нашего государства, сохранение российской цивилизации в сложном современном мире невозможно без опоры на традиционные ценности нашего народа и духовный авторитет Русской Православной Церкви. В вере, в нашей истории и культуре черпаем мы силы для преодоления трудностей и созидательной деятельности на благо Отечества, во имя свободы и независимости нашей Родины.
Сегодня все мы молимся за героев, которые с оружием в руках защищают нашу родную землю, за тех, кто в эти непростые времена помогает российской армии и семьям военнослужащих, поддерживает жителей освобожденных территорий, помогая им налаживать мирную жизнь. Уверен, что вместе мы достигнем целей, поставленных нашим Национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, сделаем нашу страну сильнее и укрепим позиции Самарской губернии как опорного региона России.
Пусть праздник Рождества Христова принесет в ваши дома мир, душевное тепло и взаимопонимание! Здоровья, любви и добра вам, дорогие земляки!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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