Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования

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Уважаемые работники и ветераны системы среднего профессионального образования Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Этот день, который отмечается с 2022 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, объединяет всех, кто занимается подготовкой кадров рабочих специальностей.

Сегодня развитие системы среднего профессионального образования является приоритетным направлением государственной политики. Повышенное внимание этой сфере уделяется и в Самарской области.

Прошлый год отмечен созданием в рамках проекта «Профессионалитет» двух крупных образовательно-производственных кластеров для машиностроительной и железнодорожной отраслей. В этом году сразу три самарских колледжа стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в целях создания образовательных кластеров, а также образовательно-производственного центра для строительно-энергетической отрасли. Благодаря национальному проекту «Образование», реализуемому по поручению Главы государства, усилиям Правительства области и при поддержке предприятий строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса ссузов, студенческие общежития, обновляются десятки мастерских.

За всеми этими достижениями стоит упорный кропотливый труд преподавателей и мастеров системы СПО, всех, кто отдает свои силы обучению и воспитанию рабочей смены.

Хочу выразить вам, дорогие друзья, благодарность за ответственное отношение к делу, верность избранному призванию, искреннюю заинтересованность в результатах своей работы. Большое спасибо ветеранам-наставникам, многие из которых до сих пор в строю, за вклад в подготовку профессиональных кадров для реального сектора экономики.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и реализации всего намеченного!



Губернатор Самарской области

Д.И.Азаров