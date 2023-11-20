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Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником

20 ноября 2023 10:33
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Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот замечательный день объединяет всех, кто трудится, обеспечивая связь между людьми, регионами и государствами, помогает преодолевать расстояния по суше, воздуху, воде и под землей.

Это водители, машинисты, моряки, пилоты, а также представители десятков других профессий, без которых сложно представить современный транспортный комплекс. Их неустанный труд – основа благополучия наших граждан, фундамент для стабильного развития экономики страны.

От всего сердца благодарю всех ветеранов и работников транспортной отрасли нашего региона — за профессионализм, активный и честный труд, преданность родной земле. Низкий поклон тем из них, кто сегодня находится в зоне боевых действий, своим трудом способствует достижению целей СВО.

Дорогие друзья! Вашими усилиями Самарская область год от года укрепляет свой потенциал в транспортной сфере, развивает соответствующую инфраструктуру. В последние годы мы при федеральной поддержке реализовали ряд крупных проектов. Это новые дороги, мосты и развязки, обновленный подвижной состав.

Сегодня, несмотря на жесточайшие санкции, мы выводим транспортную отрасль региона на новый уровень развития. Продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», ведется работа над рядом других важных проектов.

Уверен, что при вашей поддержке мы справимся со всеми амбициозными задачами, будем плодотворно работать, расширяя возможности в транспортной среде во благо Самарской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Успехов, новых достижений на профессиональном пути!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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