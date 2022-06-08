Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня ваш труд важен и востребован, быть может, как никогда. В условиях введения против нашей страны несправедливых санкций и беспрецедентных вызовов в сфере экономики люди нередко испытывают тревогу и неуверенность в завтрашнем дне, и потому особенно нуждаются в поддержке со стороны государства и человеческом участии.

Вы напрямую общаетесь с нашими земляками, оказывая помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом свои лучшие качества — отзывчивость, порядочность, ответственность и неравнодушие.

Задача всех уровней власти – сделать социальную службу еще более современной, мобильной и максимально человекоцентричной. На это направлены национальные проекты, которые уже четвертый год реализуются у нас по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина.

В настоящее время мерами социальной защиты охвачено более одного миллиона человек — каждый третий житель Самарской области. В общей сложности в регионе предоставляется 124 меры поддержки, на которые в 2022 году направлено 31,4 млрд. рублей – в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Самарская область стала одним из первых регионов, где были заключены первые социальные контракты. Этот механизм, направленный на повышение реальных доходов граждан, работает эффективнее с каждым годом.

Все более активную роль играют в нашей жизни некоммерческие организации, создающие условия для свободного социального творчества, самореализации и помощи тем, кто в ней нуждается.

Дорогие друзья! Хочу от всей души поблагодарить вас за преданность профессии и активную жизненную позицию, за вашу ежедневную, кропотливую, требующую полной самоотдачи работу.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров