Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником

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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности крайне важна для сохранения стабильности в регионе, создания условий опережающего развития Самарской области, повышения уровня и качества жизни людей.

Выполняя свой служебный долг, вы с честью решаете поставленные перед вами задачи. Ваш высочайший профессионализм, хладнокровие и выдержка, умение действовать в строгом соответствии с законом в самых экстремальных ситуациях вызывают заслуженное уважение наших земляков.

Несмотря на объективные трудности, с которыми мы столкнулись в связи с пандемией, благодаря вашему профессионализму и ответственности мы смогли не допустить резкого обострения криминогенной обстановки, роста социальной напряжённости в регионе.

Уважаемые работники органов внутренних дел! Благодарю вас за добросовестную службу и ответственное выполнение своих обязанностей. Хочу заверить, что Правительство Самарской области и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку.

Выражаю самую искреннюю признательность ветеранам полиции – людям, заложившим традиции честного, самоотверженного служения Отечеству и преемственности поколений стражей порядка.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров