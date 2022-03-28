Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Самарской Росгвардии

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27 марта профессиональный праздник отметили военнослужащие, сотрудники и гражданские служащие войск национальной гвардии Российской Федерации. В понедельник, 28 марта, губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и военнослужащих регионального Управления Росгвардии и вручил заслуженные награды.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была создана на основе внутренних войск 5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Но история ведомства уходит своими корнями в начало XIX века, когда Указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи.

«Совершенно точно, что служба всегда стояла на защите интересов нашей Родины, и воссоздание Росгвардии на новом этапе, конечно, было очень важным решением, как показывает сегодняшняя обстановка, очень верным и востребованным, — отметил губернатор, поздравляя сотрудников ведомства с профессиональным праздником. — Вы стоите на защите конституционных прав, государственности нашей страны. Сегодня, в дни специальной военной операции на Украине, ваши товарищи помогают и там в поддержании порядка, недопущении противоправных действий, действуя в интересах всех граждан Российской Федерации и нашей страны. Это важно и там, и здесь, в границах России. Я хочу вас искренне поблагодарить за честную службу, верность присяге, готовность с риском для жизни выполнить поставленную задачу. Вы храните мир и спокойствие на территории Самарской области и всей России».

Особые слова благодарности глава региона адресовал начальнику Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области Александру Эсауленко.

«В любой ситуации, самой сложной, вы со своими товарищами всегда находите верные решения, всегда имеете возможность защитить мир и порядок на территории Самарской области. Честь и достоинство – это про вас», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Александр Эсауленко в свою очередь отметил, что сегодня между структурами ведомства и Правительством региона выстроено самое тесное взаимодействие и сотрудничество и выразил благодарность губернатору за внимание и поддержку.

«Сегодня роль наших подразделений значительно возрастает, — отметил начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области. — Это связано не только со специальными подразделениями, которые оказывают силовую поддержку взаимодействующим структурам, но и с работой других наших подразделений, которую зачастую не видно».

Подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащие и сотрудники ведомства принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.

Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях.

Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из ФСБ, следственного комитета, прокуратуры, таможни и полиции, оказывая им силовую поддержку в ходе задержания подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по громким уголовным делам.

Ежедневный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности вносят подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В круглосуточном режиме экипажи патрулируют улицы населенных пунктов Самарской области, предотвращая и пресекая различного рода правонарушения, раскрывая преступления «по горячим следам». В настоящее время задачи, стоящие перед вневедомственной охраной, значительно усложнились. Именно на них возложена оценка уровня антитеррористической защищенности целого ряда объектов, принадлежащих различным отраслям. Это и объекты промышленности, объекты образования и здравоохранения.

Не менее ответственные задачи стоят перед отделом государственного контроля. Основная его деятельность — проведение мероприятий по контролю за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Для нашего региона, где сосредоточено сразу несколько крупных предприятий данного кластера, – это очень важное и крайне серьезное направление.

Важные задачи выполняют подразделения лицензионно-разрешительной работы. Только в прошлом году сотрудниками подразделений принято почти 55 тысяч заявлений от жителей региона.

Поблагодарил за службу бойцов ведомства Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрия Рожин: «Вы сегодня очень много делаете, и в обычной жизни мы часто этого не замечаем. Но это очень серьезная, мужественная, профессиональная, грамотная работа, которая направлена на обеспечение безопасности и правопорядка нашей любимой Самарской области».

Также Юрий Рожин отметил важность миссии, которую выполняют сегодня в те сотрудники Росгвардии, которые участвуют в специальной операции на Украине, от результатов которой будет зависеть не только порядок на Украине, но и во всем мире.

В завершение церемонии глава региона наградил отличившихся сотрудников Управления почетными грамотами и благодарностями.

Фото: правительство СО