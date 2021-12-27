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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

27 декабря 2021 12:56
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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

В понедельник, 27 декабря, в России отмечается 31-я годовщина со дня образования МЧС России. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

В руках тех, кто служит в МЧС – безопасность и спокойствие людей. Ради этого спасатели и пожарные ежедневно идут на риск при ликвидации чрезвычайных ситуаций, на пожарах или просто выручая тех, кто попал в экстремальную ситуацию. И каждый день здесь оценивается по самому высшему критерию – спасенными человеческим жизням.

«Настоящий спасатель – это человек, который занимается спасением по зову души и сердца. По-другому, я уверен, не бывает, – подчеркнул Дмитрий Азаров, поздравляя сотрудников МЧС. – Я хочу сегодня еще раз от имени всех жителей Самарской области сказать вам слова благодарности. Спасибо за ваше высокое служение, за то, что вы делаете каждый день, за работу, которая позволяет самарской земле чувствовать себя спокойно и уверенно»!

Губернатор особо отметил работу МЧС по надзору и профилактике. В большинстве случаев это позволяет предотвращать ЧС, в первую очередь, на производстве, в жилищно-коммунальном секторе, в экологической сфере.

Текущий год в плане пожароопасности выдался особенно сложным, но последствия были минимальными по сравнению с засушливым летом 2010-го. «Вы не допустили такого распространения огня на территории региона, как это было одиннадцать лет назад. И даже когда огонь пришел, профессиональные, точные действия, самоотверженность позволили не допустить погибших на пожарах, минимальные потери нанесены жилищному фонду», – констатировал Дмитрий Азаров.

В регионе в 2021 году произошло всего два крупных лесных пожара: в июле пожарные буквально отстояли Портпоселок в Тольятти, в августе – село Борское и Бузулукский Бор.

«То, что мы ликвидировали эти пожары, при тех условиях, при которых они развивались, стало возможно только благодаря вашему мужественному, самоотверженному труду. Вы встали на защиту, не испугались и выполнили все, что от вас требовал долг и ваше сердце», – подчеркнул глава регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

Многие ликвидаторы летних пожаров получили в День спасателя заслуженные награды. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ областного управления МЧС Иван Савенков в МЧС трудится без малого 20 лет. За годы службы он принимал участие в ликвидации сотен пожаров – как малых, так и крупных. «В июле прошлого года я участвовал в ликвидации одного из самых крупных и сложных пожаров, который возник на складе полиэтиленовой и лакокрасочной продукции на улице Профильной в Самаре. Мы боролись с огнем почти двое суток на площади более 2 тысяч квадратных метров. Благодаря грамотным действиям и усилиям всей команды мы ликвидировали пожар на третий день. Самое главное – ни один человек не пострадал», – рассказал он. Иван Савенков добавил: «Не любить свое дело просто невозможно, спасатель – это призвание»

Майор внутренней службы, начальник 63-й пожарно-спасательной части Жигулевска Андрей Стружкин был одним из тех, кто боролся с огнем в Автограде. За 23 года службы он принимал участие в ликвидации множества ЧС, о пожаре в Тольятти говорит, что это был один из самых серьезных. «Работали сутки через сутки, домой – поспать, и снова на службу», – вспоминает он. Майор Стружкин стал заслуженным работником пожарной охраны Самарской области. Кроме того, в День спасателя сотрудники МЧС были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу на пожаре», региональными и ведомственными наградами и знаками отличия.

Награды получили и сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области. «Все вызовы, где ты живого достаешь, приносят радость спасателям, потому что мы для этого и существуем — спасать», - говорит Заслуженный спасатель Самарской области Владимир Балакиров.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров МЧС

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