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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Самарской области с профессиональным праздником

15 января 2024 14:29
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В прокуратуре Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 302-й годовщине образования прокуратуры России.

В понедельник, 15 января, в прокуратуре Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 302-й годовщине образования прокуратуры России. Сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Дмитрий Азаров.    

День работника прокуратуры в РФ отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996-го. А институт российской прокуратуры возник в 1722-м году, когда именным указом императора Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня прокуратуры отметил, что на протяжении всей своей истории прокуроры убедительно подтверждали свою значимую, весомую роль, особое предназначение в служении закону и Отечеству.

«Современная прокуратура – это один из важнейших институтов государственной власти. Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства. Работа прокуроров всегда заметна, — говорится в поздравлении Президента страны. — За каждым вашим решением – представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом – восстановленные права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости. Общество, государство высоко ценят вашу работу и рассчитывают, что вы будете и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу».

Губернатор Дмитрий Азаров, поздравляя сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры, подчеркнул, что высокая оценка труда со стороны Президентом страны в полной мере относится и к работникам прокуратуры Самарской области всех поколений.

«Самарский прокурорский корпус всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда. Это заложено поколениями прокуроров. И в этот день мы еще раз поздравляем и чествуем ветеранов, которые заложили традиции самарской прокуратуры. — сказал Дмитрий Азаров. — Представители прокуратуры с честью и достоинством выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан. И тем самым вносят значительный вклад в развитие нашего региона, а значит и в развитие России. Я от имени жителей Самарской области благодарю руководство и всех сотрудников ведомства за проведенную работу в 2023 году». 

Как отметил Дмитрий Азаров, сегодня в условиях проведения СВО прокуратура вносит свой вклад в достижение Победы. В зоне особого внимания работников ведомства находится надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа, а также защита прав защитников Отечества, их семей.  

«Наш оборонный комплекс, трудовые коллективы, с поставленными страной задачами справляются. И, конечно же, прокурорский надзор осуществляется эффективно. Также вас за это благодарю – это важнейший вклад прокуратуры в приближение Победы, в достижение технологического суверенитета страны, — подчеркнул губернатор. — В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. И Президент в своем поздравлении это отдельно отметил. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – также важная слагаемая нашей общей Победы».

Среди важнейших задач прокуратуры — надзор за исполнением Конституции, федеральных и региональных законов, выполнением национальных проектов, реализуемых по решению Президента Владимира Путина, соблюдением трудового законодательства, противодействие экстремизму, обеспечение правопорядка в миграционной сфере, защита прав детей-сирот, предпринимателей. 

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил прокуратуру Самарской области и лично прокурора региона Сергея Бережицкого за совместную работу по защите прав обманутых участников долевого строительства на территории губернии. 

«Как вы знаете, из федерального реестра исключены все долгострои, и права граждан восстановлены. Не раз подчеркивал, что здесь роль прокурорского корпуса, лично прокурора Сергей Петровича Бережицкого, крайне велика, — сказал губернатор. — Без такой совместной работы добиться этого результата, решения этой задачи, которую ставил нам Президент, до конца 2023 года было бы абсолютно нереально. Яркий пример объединения усилий и достижения результата в интересах граждан страны».

Глава региона отметил важность того, что прокуратура Самарской области находится в эффективном взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления. «От нашей совместной работы в значительной степени зависит достижение национальных целей развития России, определенных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — сказал Дмитрий Азаров. — У нас много общих задач, своевременное решение которых влияет на социальное самочувствие земляков. Это особенно важно в период проведения СВО и подготовки к выборам Президента страны». 

Дмитрий Азаров поздравил прокурора Самарской области Сергея Берижицкого с награждением Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу. Ее на прошлой неделе вручил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. 

«Столь высокая оценка Президента говорит о многом. Это опыт, честь, достоинство, умение находить решения в сложнейший ситуациях, принимать решения и объединять коллектив, — сказал губернатор. — Поздравляю Вас с заслуженной наградой и желаю всему коллективу прокуратуры новых успехов, свершений, побед по всем фронтам и направлениям. Уверен, сообща мы многое еще сделаем для развития Самарской области, а значит и нашей великой, прекрасной Родины – России». 

Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий в своем выступлении отметил, что в 2023 году ведомством проделана значительная работа по всем направлениям прокурорского надзора, серьезные задачи поставлены на текущий год. 

«Выполнению поставленных перед нами задач во многом способствует налаженное взаимодействие с региональными органами власти, правоохранительными, контрольно-надзорными и судебными органами. Особые слова благодарности от лица всех работников прокуратуры Самарской области — губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, председателю Самарской Губернской Думы Геннадию Петровичу Котельникову за конструктивное взаимодействие с органами прокуратуры, за поддержку наших инициатив», — сказал прокурор. 

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов зачитал поздравительный адрес полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в котором была отмечена роль ведомства в решении важнейших государственных задач, защите прав и интересов граждан. 

В рамках торжественного мероприятия Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным сотрудникам прокуратуры Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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