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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери

26 ноября 2023 11:34
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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечательным, дорогим сердцу каждого из нас праздником — Днем матери!

На самарской земле этот праздник начал отмечаться на четыре года раньше, чем в общероссийском масштабе – в 1994 году. В нем проявляется наше глубоко уважительное, трепетное, благоговейное отношение к матери – самому дорогому, близкому, родному человеку, подарившему нам жизнь.

Дорогие мамы! Всему лучшему, что есть в каждом человеке, мы обязаны вам. Ведь все начинается с семьи, материнской любви, заботы и доброго слова. Именно семья закладывает не только личностные, но и гражданские качества — патриотизм, уважение к родной стране, ответственность за ее настоящее и будущее.

Помощь семьям с детьми была и остается приоритетным направлением государственной политики. Колоссальный импульс работе по защите материнства, развитию института семьи, созданию условий для гармоничного воспитания личности придали национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а также комплекс мероприятий в рамках Десятилетия детства.

Наравне с федеральными мерами поддержки у нас действуют и региональные. Мы исходим из того, что благополучие, качество жизни семей, а значит, и демографическая ситуация в регионе напрямую зависят от положения дел в социальной сфере. Поэтому за 5 последних лет финансирование мер соцподдержки семей с детьми возросло в регионе более чем в 5 раз. Уверен, вместе мы создадим все условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми.

Спасибо вам, дорогие мамы, за ваш самоотверженный труд, за то, что несмотря на трудности и непростые времена вы верны своему родительскому призванию. Низкий поклон многодетным семьям – а их в нашей губернии насчитывается более 24 тысяч, семьям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья и приемных детей, матерям защитников Отечества, вырастивших достойных сыновей, настоящих героев, которыми гордится вся страна.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра! И пусть любовь, которую вы дарите своим детям, вернется к вам сторицей!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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