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Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки

8 февраля 2024 09:35
169
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки

Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днем российской науки и 300-летним юбилеем Российской академии наук, который отмечается в 2024 году!
Сегодня одной из важнейших для нас задач является обеспечение технологического суверенитета нашей страны. На это направлены реализующиеся по решению Президента России Владимира Владимировича Путина национальные проекты «Наука и университеты», «Образование», «Цифровая экономика», усилия представителей фундаментальной и прикладной науки, всего научного сообщества России.
В Самарской области активно развиваются научные школы, 23 вуза ведут подготовку высококвалифицированных специалистов. Создан и работает НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», занимающий лидирующие позиции среди научно-образовательных центров России. Благодаря поддержке Президента мы приступили к реализации важного проекта по строительству международного межвузовского кампуса IT-направления.
Глава государства нацеливает нас на необходимость чётко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов, имеющих критическое значение для жизни страны, прежде всего в тех сферах, где у нас есть хорошие заделы.
Наш регион располагает всем необходимым, чтобы стать крупным научно-технологическим центром современной России. Мы обладаем серьезными наработками по целому ряду направлений, которые станут магистральными для экономики будущего. Прежде всего, это машиностроение, системы накопления энергии, перспективные космические системы и сервисы, технологии создания новых материалов, развитие водородной энергетики, биомедицинские технологии. Научный, кадровый и производственный потенциал региона позволяет развернуть разработку и выпуск самой востребованной продукции ОПК, необходимой нашим бойцам – участникам СВО – для достижения победы.
Мы по праву гордимся нашими выдающимися учеными, исследователями, людьми подвижнического труда, всецело преданными науке. Их деятельность способствует укреплению экономической мощи и безопасности нашей страны, ее международного авторитета.
Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за неустанный труд, энергию, энтузиазм, стремление к глубине и новизне творческой мысли!
Здоровья вам, счастья, благополучия, творческого долголетия, новых открытий во благо России и Самарского края!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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