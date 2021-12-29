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Дмитрий Азаров поздравил с наступающим Новым годом воспитанников самарского центра «Иволга»

29 декабря 2021 15:37
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И вручил подарки – сертификат на приобретение музыкальных инструментов и экскурсию в экопарк, расположенный на территории Самарской области.

В среду, 29 декабря, Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками самарского интерната «Иволга», поздравил с наступающими праздниками и вручил подарки – сертификат на приобретение музыкальных инструментов и экскурсию в экопарк, расположенный на территории Самарской области.

Ребята в свою очередь порадовали настоящим новогодним концертом. Нужно отметить, что воспитанники центра активно участвуют в конкурсах, фестивалях – как региональных, так и всероссийских, проводят театрализованные представления, кинопоказы, различные мероприятия.

«Очень рад, что сегодня к вам приехал и зарядился вашей творческой энергией. Рад тому, что в центре так тепло, уютно, по-доброму. Поздравляю с наступающим Новым годом и хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов, реализации своих возможностей. Человек счастлив, когда он чувствует себя хорошо и когда он чувствует свою востребованность благодаря своим талантам, своим успехам в учебе, в спорте, когда он может реализоваться и понимает, что то, что делает, интересно, важно для всех окружающих», — обратился к ребятам Губернатор.

С октября 2018 года в «Иволге» открыта детская телестудия «Моёж», в рамках работы который для воспитанников проводятся регулярные занятия, мастер-классы с профессионалами, встречи с интересными людьми. Гостем телестудии стал Губернатор. Ребята выступили в роли настоящих журналистов и побеседовали с Главой региона о счастье, карьере и красотах Самарского края.

Так, один из воспитанников центра Алексей рассказал, что пока не может выбрать будущую профессию, и попросил Губернатора рассказать, каким был его путь профессионального самоопределения.

«Первая профессия, которую я получил в университете, — инженер-программист. Хотя, еще будучи школьником, я поработал и упаковщиком, и асфальтировщиком, тренером, программистом. А потом, закончив Политехнический институт, я начал работать по профессии инженер-системотехник, специализация «Искусственный интеллект». Моими любимыми предметами в школе были история и алгебра, — рассказал Дмитрий Азаров, отметив, что очень перспективным направлением сегодня является изучение информационных технологий. — Независимо от того, чем ты будешь заниматься, в какой бы отрасли ты не работал, эти знания тебе пригодятся».

Анна спросила у Губернатора, что в его представлении есть счастье.

«Я точно счастливый человек, потому что это большое счастье обустраивать родную землю. Я самарец, и имею возможность благодаря тысячам людей, живущим на территории Самарской области, прилагать максимальные усилия для обустройства родной земли: строить новые дороги, мосты, детские сады, больницы, школы, приводить в порядок парки, дворы, набережные, создавать условия, чтобы жителям нашей области было комфортно, делать так, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы они хотели жить на самарской земле», — признался Глава региона, подчеркнув, что уже третий год в самарских школах преподается история самарского края – предмет, благодаря которому ребята могут больше узнавать о родной земле.

Еще одним важным ингредиентом счастья Губернатор назвал команду единомышленников: «Я счастливый человек, у меня есть много друзей, товарищей, соратников, сподвижников – людей, с которыми мы пытаемся сделать так, чтобы наша родная земля процветала, а у людей, которые здесь живут, была возможность для самореализации и укрепления своего здоровья, без чего ощущение счастья невозможно».

На вопрос о рецепте витаминов роста Губернатор ответил, что главный секрет – никогда не терять веры в себя и окружающих.  «Самое главное в человеке – это желание преобразовывать наш мир, делать его лучше, созидать», — напутствовал ребят Глава региона.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил, что очень важно, чтобы воспитанники центра побывали на молодежном форуме «iВолга» и сделали репортаж о самым ярком молодежном фестивале в стране. Кроме того, Губернатор поручил профильным министерствам продумать маршруты для выезда ребят в самые красивые места Самарского края.

Теги: Дмитрий Азаров

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