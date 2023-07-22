Дмитрий Азаров поздравил  работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

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Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!

Торговля – это важнейшая отрасль экономики, которая способствует развитию отношений между людьми, районами, городами, регионами и государствами.

Самарская область – регион с многовековыми купеческими традициями, мощный торговый центр Поволжья и всей страны. Сегодня на Самарскую область приходится свыше 2% розничного товарооборота России и более 12% товарооборота Приволжского федерального округа.

Вклад торговли в экономику региона составляет порядка 10%. В этой важнейшей сфере заняты более 60 тысяч человек, это более 8% всего занятого населения нашего региона.

За последние годы сфера торговли столкнулась с серьезными вызовами, но в то же время получила мощный импульс к развитию. Инвестиционная привлекательность Самарской области способствует успешному функционированию как крупнейших федеральных розничных торговых сетей, так и магазинов регионального и муниципального уровня. Активно развивается интернет-торговля.

Умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями способствует насыщению рынка современными качественными товарами, повышению уровня сервиса.

Современное состояние торговли — это результат огромной высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой отрасли.

Все достижения сферы торговли базируются на ваших знаниях и опыте, творческой энергии и инициативе, поиске эффективных форматов и движении навстречу пожеланиям земляков.

Особую благодарность заслуживает вклад работников отрасли в поддержку жителей новых российских регионов и наших бойцов в зоне специальной военной операции. При вашем непосредственном участии постоянно формируются новые партии гуманитарной помощи. В этот судьбоносный для страны период наше единство и неравнодушие имеют огромное значение.

Дорогие друзья! От вашего профессионализма, доброжелательности, добросовестного отношения к делу, от ваших улыбок и добрых слов зависит настроение земляков, здоровье и качество жизни людей.

Пусть все профессиональные задачи успешно решаются, а ваши дома всегда будут наполнены счастьем и любовью!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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