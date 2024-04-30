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Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов пожарной охраны региона с профессиональным праздником

30 апреля 2024 14:46
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Работа в пожарной охране требует мужества, отваги, решительности, компетентности, готовности прийти на помощь в любую секунду.

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!

От всей души поздравляю вас с 375-летием со дня образования службы!

Испокон веков ваш самоотверженный труд пользуется непререкаемым авторитетом, безмерным уважением и искренней благодарностью общества. Работа в пожарной охране требует мужества, отваги, решительности, компетентности, готовности прийти на помощь в любую секунду. Вы смело вступаете в схватку с огненной стихией, часто рискуя собственными жизнями.

От ваших слаженных и профессиональных действий напрямую зависят здоровье и благополучие наших земляков, сохранность жилого фонда, важнейших объектов и окружающей среды.

Благодарю вас за добросовестную службу во благо Самарской области и ее жителей, беззаветное служение своей профессии, добрые дела и настоящие подвиги, которые вы совершаете практически каждый день в борьбе с огнем.

Спасибо ветеранам пожарной охраны, которые передают молодому поколению свой опыт и славные традиции.

Особая признательность сотрудникам службы, которые сегодня работают в зоне СВО и приграничных территориях.

Желаю работникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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