Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии

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В четверг, 13 января, в День Самарской губернии, для жителей региона был организован квиз «Славься, Самарская наша земля!». В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.

Участникам предстояло ответить на вопросы о традициях, национальных костюмах, промыслах, ремеслах и искусстве народов, проживающих на территории региона, а также о космосе и знаменитых ученых, связанных с Самарской губернией. И они успешно справились с этой задачей. Первое место завоевала команда знатоков родного края из Волжского района. «Серебро» взяла самарская команда. Третье место в интеллектуальной игре заняли участники из Шигонского района.

Учитель истории и краеведения образовательного центра «Южный город» Михаил Власов принимает участие в квизе в составе команды Волжского района уже во второй раз.

«Я считаю, что такие соревнования нужны, и важно распространять практику их проведения. Участие в них мотивирует освежить знания по истории родного края», - рассказал участник квиза Михаил Власов.

В этот же день на площадке Самарского академического театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги игры. Победителей квиза и всех земляков с Днем рождения губернии поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я хочу от всей души пожелать процветания нашему региону – региону индустриально мощному, развитому, богатому своими природными ресурсами. Но самое главное богатство Самарской земли – это, конечно, люди, талантливые, энергичные, ответственные, небезразличные к тому, что происходит на родной земле, в России. Люди, которые свое будущее связывают с Самарской землей, здесь живут, растят детей и строят планы на будущее», - отметил Губернатор, поздравляя жителей с 171-летием губернии.

Подводя итоги прошлого, юбилейного для губернии года, Глава региона обратил внимание, что был создан серьезный задел на будущее - заложен фундамент будущих успехов и побед региона, основа для повышения благосостояния его жителей.

«Нет никаких сомнений, что у нашего региона блистательное будущее. Мы динамично, опережающими темпами развиваемся. Мы создаем условия для самореализации граждан. Создаем не только экономический фундамент, но и активно развиваем социальную сферу. Для того, чтобы каждый человек мог чувствовать себя на самарской земле востребованным, уважаемым, любимым, чтобы мог реализовать свои таланты», - подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что нашим богатством и достоянием являются мир и братство людей разных национальностей, живущих на Самарской земле, напомнив, что юбилейный год, год 170-летия губернии был отмечен важным событием – открытием Парка дружбы народов. Глава региона поблагодарил Ростислава Хугаева и Союз народов России, который инициировал этот проект.

2022 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. Губернатор выразил уверенность, что особое внимание к культурному наследию всех народов Российской Федерации, Самарской области, станет важным символом мира, дружбы, добрососедства, братства.

Слова благодарности прозвучали в адрес духовных лидеров конфессий за их непрестанный труд по созданию межрелигиозного, межконфессионального мира на самарской земле. «Это тоже является нашей традицией, которую мы свято храним и преумножаем», - добавил Губернатор.

Среди гостей мероприятия были Почетные граждане Самарской области. «Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона. Нам есть, на что опираться сегодня, есть от чего оттолкнуться и есть на кого равняться в своих достижениях. И мы обязательно будем это делать», - заверил Губернатор, выразив благодарность за их непрестанный труд по патриотическому воспитанию, общественную деятельность.

Поздравление в адрес Губернатора и жителей Самарской губернии направил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Поздравляю Вас и всех жителей c Днем Самарской губернии! Для многих поколений, проживающих в одном из самых крупных и красивых регионов Приволжья, этот праздник - символ единения людей. Самарская область известна в нашей стране и далеко за ее пределами выдающимися достижениями в промышленности и науке, в спорте и творческой деятельности. Уникальные памятники истории и культуры, красивая природа, гостеприимство жителей ежегодно привлекают на берега Волги миллионы туристов. Вы по праву можете гордиться богатыми традициями и достижениями своих предшественников и очень много делаете для того, чтобы будущие поколения были благодарны вам за процветающий и благополучный регион», - отметил Игорь Комаров и пожелал жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и новых свершений.

Поздравили самарцев с днем рождения губернии и Главы регионов ПФО. Поздравительную телеграмму Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову по случаю Дня Самарской губернии направил Глава Нижегородской области Глеб Никитин. В ней отмечается, что сегодня Самарская область является одним из крупнейших центров космической, автомобильной, нефтехимической промышленности России.

«Это регион с уникальной природой, богатейшей историей и культурой, многовековыми традициями дружбы разных народов и религий. Именно люди являются главным богатством и достоянием Самарской земли, движущей силой ее дальнейшего развития», - отметил Глеб Никитин и выразил надежду на то, что сложившиеся деловые взаимоотношения между нашими регионами будут крепнуть и наполняться новым содержанием. Губернатор Нижегородской области от всей души пожелал жителям области успехов во всех начинаниях и осуществления самых смелых планов.

С Днем Самарской губернии жителей 63-го региона поздравил Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он подчеркнул, что история губернии полна важных событий, знаменательных дат, славных традиций. Многие поколения самарцев своим трудом, талантом приумножали благополучие родной земли. «Сегодня ваш регион динамично развивается, задает пример в решении экономических и социальных задач, уверенного движения вперед», - заявил Валерий Радаев. Он также добавил, что Самарскую и Саратовскую области объединяют давние дружеские связи, которые, несомненно, будут обогащаться новыми инициативами и проектами в интересах жителей регионов.

«Вы живете и трудитесь в замечательном месте. Самарская область - сильный и перспективный регион, где успешно реализуется много масштабных проектов. Но главное достояние губернии - это ее жители. Именно вы создаете историю, совершаете открытия, достигаете высот в промышленности, науке, культуре и спорте», - обратился с поздравлением к жителям Самарской области Глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он добавил, что наши регионы связывают две великие русские реки - Кама и Волга. «Это роднит нас и обязывает бережно относиться к друг другу», - отметил Дмитрий Махонин.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов пожелал Самарской области процветания и дальнейшего развития. «На Волге живут щедрые, энергичные и трудолюбивые люди. Это секрет успеха и всех достижений, которыми славится Самарская область, - заявил он. - Мы дорожим партнерскими и добрососедскими отношениями, они связывают наши регионы на протяжении десятилетий. У нас много совместных экономических, культурных, образовательных и социальных проектов».

Признательность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и всем жителям области за поддержку национальной чувашской культурной автономии выразил Глава республики Олег Николаев. «Самарская область обладает уникальной историей, богатым культурным наследием и огромным потенциалом. Мы радуемся успехам, которые демонстрирует сегодня регион по различным направлениям. Развиваем двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, обмениваемся полезными и эффективными практиками, реализуем совместные проекты», - отметил в своем поздравлении со 171-летием со дня образования Самарской губернии Олег Николаев.

В праздничном концерте по случаю Дня рождения губернии приняли участие творческие коллективы из других регионов - Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» из Башкирии, Государственный ансамбль танца «Марий Эл», Государственный Волжский русский народный Хор им. П.М. Милославова.