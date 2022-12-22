Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником

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Уважаемые работники энергетического комплекса Самарской области!

Российский ТЭК, один из крупнейших участников глобального энергетического рынка, служит надежным фундаментом национальной экономики, позволяющим укреплять обороноспособность страны, динамично развивать промышленность, повышать ее конкурентоспособность, благоустраивать территории, улучшать качество жизни наших граждан.

Ключевую роль топливно-энергетический комплекс играет и в экономике Самарской области, что позволяет решать стратегические задачи по обеспечению стабильной энергетической безопасности и энергоэффективности региона.

В губернии ведется масштабное строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений в рамках национальных проектов, реализуемых по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, выполняется большой объем работ по обновлению инфраструктурных объектов в соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

Наши энергетики, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, не снижают темпов работы, продолжают славные трудовые традиции ветеранов отрасли, построивших Жигулевскую ГЭС и другие знаковые объекты, и создают надежную основу для дальнейшего экономического развития региона, усиления инвестиционной активности, совершенствования социальной сферы.

Дорогие друзья! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за преданность профессии, высочайшую ответственность, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров