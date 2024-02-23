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Дмитрий Азаров поздравил бойцов в самарском военном госпитале

23 февраля 2024 20:32
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Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество в ходе выполнения задач СВО.

Глава региона сегодня оценил условия, созданные для лечения и реабилитации участников специальной военной операции после проведенного в отделениях ремонта. В госпитале в Самаре лечатся и проходят реабилитацию участники СВО как из Самарской области, так и из других регионов России.

Военнослужащий Иван родом из Удмуртии, в декабре прошлого года отправился на СВО, получил ранение в Авдеевке. Новости о полном взятии Авдеевки под контроль российскими войсками узнал уже в госпитале:

- Рад, что наконец взяли, - говорит боец.

Военнослужащий Андрей ушел на СВО вместе с друзьями в прошлом ноябре. Получил два ранения в Луганской области, был эвакуирован и доставлен в госпиталь в Самару. Из Архангельской области к нему приехала жена, сейчас помогает ему восстанавливаться.

"Поздравляем всех ребят, которые защищают нашу Родину. Настроение у них здесь хорошее, подбадривают друг друга", - отметила она.

В госпитале бойцам помогают и волонтеры.

На вопрос главы региона о том, есть ли какие-то замечания, просьбы или пожелания, военнослужащие ответили: условия для лечения в госпитале хорошие, чуткий персонал, такое внимание к ним со стороны персонала и волонтеров поднимает настроение.

Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество в ходе выполнения задач СВО.

"Благодарю вас сердечно за защиту Родины, поздравляю с праздником — в первую  очередь он ваш, низкий вам поклон за то, что вы делаете для всех", - обратился он, пожелав военнослужащим скорейшего выздоровления.

Вместе с генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным глава региона вручил бойцам подарки ко Дню защитника Отечества.

В ходе общения с сотрудниками госпиталя губернатор отметил их профессионализм и душевность.

"Очень важно слышать, что такие отзывы о врачах, о персонале. Спасибо вам за заботу о наших бойцах!"

Начальник военного госпиталя Михаил Игнатов сообщил губернатору о планах расширения лечебного учреждения. По его словам, уже к осени 2024 года предполагается запустить новый хирургический корпус с операционными, отделениями анестезиологии и реанимации. Корпус будет рассчитан на 100 коек.

- Фактически такой же госпиталь, как в Рощинском или в Сызрани, - отметил Михаил Игнатов.

Он также поблагодарил главу региона за помощь в ремонте имеющегося корпуса учреждения, при содействии Правительства Самарской области была отремонтирована крыша, решены другие насущные вопросы, передает СОВА.

 

Фото:   пресс-служжба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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