Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с лидерами IT – сообщества Самарской области. Глава региона, руководители компаний, профильные министерства и ведущие вузы вместе обсудили перспективы развития отрасли информационных технологий в регионе и предложения о том, как сделать Самарскую область одним из лидеров диджитал – индустрии страны.

Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил высокий уровень IT – специалистов в регионе и поблагодарил IT – сообщество за реализацию проектов, имеющих «антиковидную» направленность.

«В период пандемии вами реализовано немало значимых проектов, которые стали важными не только для нашего региона, но и были отмечены на федеральном уровне. Это проекты дистанционного образования, организации охраны труда в период пандемии, проекты в сфере здравоохранения и целый ряд других. Компетенции IT-компаний региона сегодня, безусловно, крайне востребованы. И одна из важных задач, стоящих перед Правительством региона, связана с удержанием в регионе IT-cпециалистов, — подчеркнул Глава региона, — Что необходимо сделать, чтобы наши компании укрепляли свои бренды, имидж, присутствие на рынках? Какую роль здесь может сыграть Правительство области, центры «Мой бизнес»? Я с удовольствием услышу ваши предложения и, конечно, готов на проблемных моментах отдельно остановиться, взять в отработку, возможно, какие-то решения принять».

Руководитель ГК «R3», руководитель экокомпании «Гринери» Александр Толкачев представил комплексную программу, направленную на то, как вывести Самарскую область на позиции столицы IT. Она включает создание единого IT – бренда региона, продвижение самарских компаний и их продуктов на федеральном уровне, формирование точек притяжения, запуск специализированной IT – платформы, внедрение системы подготовки кадров. Александр Толкачев отметил, что важнейшая задача властей – формирование комфортной среды для жизни, чтобы IT – специалисты стремились оставаться в родном городе.

«Только создавая комфортную среду мы фундаментально начнем решать вопрос того, чтобы специалистам было комфортно оставаться, и они не задумывались о переезде. Здесь не может быть мелочей – важно все: дороги, детские сады, школы, больницы, общественные пространства, качество и безопасность жизни», — сказал Александр Толкачев.

Дмитрий Азаров поддержал этот тезис, добавив, что формирование комфортной среды для жителей региона и человекоцентричность – ключевые принципы работы региональных властей: «Без этого никак. И мы для себя эту задачу уже четко определили. Новые детские сады, школы, больницы, новый общественный транспорт, городские пространства – мы везде исходим из того, что это должно быть комфортно, красиво, безопасно, современно. Враз поменять всю инфраструктуру целиком невозможно, но цель поставлена, и мы движемся к ней», — сообщил Губернатор, предложив IT – сообществу подготовить свои предложения по развитию инфраструктуры региона и городской среды.

Участники встречи особое внимание уделили вопросу подготовке в регионе специалистов сферы IT. Здесь, по мнению IT – сообщества, необходима единая траектория цифрового развития Самарской области – от выявления талантов в школе до трудоустройства молодых кадров в местные компании. «Мы реализуем программы профориентации обучающихся и готовы рассмотреть предложения, а в дальнейшем реализовывать систему подготовки и образовательные программы в партнерстве со школами, вузами, IT – компаниями. Давайте вместе проработаем», — сказал Губернатор.

Александр Толкачев также отметил целесообразность использования потенциала и ресурсов Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга», который зарекомендовал себя эффективным инструментом подготовки специалистов.

Директор по управлению проектами – исполнительный директор компании «Открытый код» Павел Ситников поделился опытом цифровой трансформации образования на примере СамГТУ, сотрудники и студенты которого в 2022 году переходят на новую цифровую платформу. Программу цифровой трансформация планируется реализовать и в ПГУТИ. «Учитывая опыт нашей компании, опыт взаимодействия с вузами, считаю, что региону необходим инновационный IT-центр, который будет заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов. Он стал бы площадкой для взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом, реагировал на вызовы в сфере цифрового развития и цифровых технологий, обеспечивал кадрами предприятия и организации региона», — сказал Павел Ситников.

Такой IT – центр возможно создать в рамках государственного – частного партнерства с участием инвесторов. Глава региона инициативу поддержал, а Павел Ситников выразил готовность проработать вопрос формирования перечня потенциальных участников проекта.

Генеральный директор компании Haulmont Александр Зоткин добавил, что сегодня крайне важно развивать инфраструктуру IT и создавать точки притяжения. Это наравне с созданием комфортной среды жизни позволит удерживать специалистов в Самарской области и региональных компаниях. «Вузы почувствовали просьбу рынка и увеличили количество IT – специальностей. Проблема сейчас в том, что через 5-6 месяцев молодой специалист получает предложение от крупной федеральной компании и уходит. Нам трудно конкурировать с крупными игроками рынка. Одна из мер решения проблемы – повышение привлекательности Самарской области для жизни и работы, в том числе путем создания IT-кластера и IT-городка», — считает Александр Зоткин. При этом он отметил, что практика компенсировать IT – специалистам половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту, показывает себя эффективно, способствуя удержанию кадров в Самарской области. Такая мера реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.

Александр Колодочко, генеральный директор компании Cloud Castle, рассказал о важности развития IT – парка в Самаре в районе Московского шоссе и на территории бывшего ГПЗ – 4. На одном из земельных участков проект строительства уже реализуется инвестором. «Хочется, чтобы именно в этой части города сформировался IT – кластер. С первым застройщиком общение и диалог есть. Важно понимать концепцию застройки ГПЗ – 4, там другой собственник и застройщик. Просьба к Вам, Дмитрий Игоревич, помочь выстроить диалог, чтобы наше IT – комьюнити понимало, как будет идти там застройка, чтобы при возможности были учтены интересы нашего сообщества».

Дмитрий Азаров поручил заместителю председателя Правительства Самарской области – руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову такую встречу IT – сообщества и двух застройщиков организовать. Другая площадка, имеющая потенциал стать IT-центром, — межвузовский кампус, который планируется построить рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Губернатор предложил IT – компаниям ознакомиться с проектом развития территории и подготовить идеи по ее наполнению. Глава региона также инициировал вопрос включения IT – компаний в работу научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Это предложение получило одобрение участников встречи и было взято на отработку сопредседателем управляющего совета НОЦ, ректором Самарского университета имени С.П.Королева Владимиром Богатыревым.

Представители IT – сообщества озвучили необходимость открытия в Самаре шоурума – многофункционального пространства для презентации и выставок передовых IT – решений, которое станет точкой притяжения разработчиков, заказчиков, инвесторов, молодых специалистов. Александра Жданова, начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности Самарского университета им. С.П. Королёва, представила концепцию подобного шоурума в первом корпусе вуза на ул. Молодогвардейская. «Наша идея заключается в синергии IT, творчества и космоса. Тандем науки и практики будет создавать будущее нашего региона. Концепция отвечает многим тем задачам, которые озвучивались на нашей встрече, в том числе формирования имиджа Самаркой области как региона цифровой трансформации», — сказала Александра Жданова. Также от участников встречи прозвучало предложение рассмотреть вариант размещения такого пространства в IT – парке. «Идея шоурума мне нравится. Есть несколько предложений, надо вместе определиться, где это лучше сделать», — сказал Дмитрий Азаров.

Участники встречи отметили, что повышению статуса Самарской области как одного из лидеров IT будет способствовать дальнейшее проведение крупных мероприятий, одно из которых – фестиваль деятелей интернета 404fest. Он направлен на популяризацию IT-профессий, обмен опытом между лучшими экспертами и начинающими специалистами, развитие IT-индустрии и передовых digital-проектов. В фестивале участвуют топовые спикеры из ведущих российских и международных компаний.

«Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку фестиваля 404fest. В прошлом году мы собрали в Самаре около 2000 айтишников со всей страны, а общий охват оценивается в 9 миллионов человек. О мероприятии знают по всей России, — рассказал организаторов 404fest, директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко. — Мы хотим развивать фестиваль. Предлагаем в этом году основной площадкой сделать новый Дворец спорта, а также использовать центр «Мой бизнес», который находится напротив спортивного комплекса. Также хотим провести в других городах серию небольших фестивалей, чтобы завлечь людей на основное мероприятие в Самару. Наша цель – вывести фестиваль на мировой уровень»

Глава региона идею поддержал: «Готов помогать. Давайте двигаться по расширению фестиваля, продвигать его, повышать уровень. Площадка Дворца спорта – отличное предложение. Необходимые помещения и инфраструктура там есть».

Дмитрий Азаров поставил Константину Преснякову задачу совместно с организаторами 404fest отработать вопрос проведения фестиваля во Дворце спорта, и уже к 1 апреля представить концепцию мероприятия.

Комплексная работа региональных властей по поддержке сферы IT не только укрепляет позиции Самарской области как одного из лидеров в стране по цифровизации, но отвечает задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, насколько эта тема важная и насколько спрос на IT-специалистов будет возрастать. Нам нужно ускорять темпы подготовки специалистов и способствовать тому, чтобы и готовые специалисты приезжали в наш регион. Для этого будем и дальше создавать условия для развития отрасли, создавать условия по формированию имиджа региона как региона действительно высоких технологий», — подчеркнул Дмитрий Азаров.